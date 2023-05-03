https://sputnik-georgia.ru/20230503/lelnik-2023-kakie-obryady-i-gadaniya-provodyat-v-slavyanskiy-prazdnik-277327578.html

Лельник 2023: какие обряды и гадания проводят в славянский праздник?

Лельник 2023: какие обряды и гадания проводят в славянский праздник?

В славянский праздник Лельник, посвященный богине плодородия, юности и любви – Леле, обычно гадали и проводили разные обряды, чтобы привлечь благосостояние... 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T20:39+0400

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справки

праздник

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Какие обряды и гадания проводят в Лельник, о приметах славянского праздника, читайте в материале Sputnik Грузия. Гадания и обряды В Лельник проводили множество обрядов и ритуалов с яйцами как крашенными, так и белыми. Чтобы урожай был богатый, на поле проводили следующие обряды – о голову лошади или вола разбивали "крашенку", прежде чем начать пахать поле, а во время посевной закапывали яйцо в землю. Как празднуют Лельник 2023? Традиции и обычаи славянского праздника >>Другой обряд помогал уберечь домашнюю скотину от болезней – для этого с яичком обходили все стадо, а затем его отдавали пастуху. Лельник в старину считали единственным днем в году, когда бездетная женщина могла без помощи колдунов и знахарей обрести детородную силу. Для этого женщины перед рассветом собирались на лесной поляне, где поднимался вешний пар от утренней росы, который с незапамятных времен обладал чудодейственной силой. Лельник, на который приходилось самое больше количество смотрин и свадеб, считали женским праздником, поэтому славянские девушки просили у Лели счастливого замужества, и проводили разные гадания и обряды, чтобы в любовных отношениях царило взаимопонимание. Еще одно гадание на замужество – девушки скатывали одновременно яйца с горки, где проводился праздник, и та, чья крашенка укатилась дальше всех, раньше остальных выйдет замуж. Приметы праздника Лельник, как и многие другие славянские праздники, связан с различными приметами. Так, например, просидеть незамужней в праздник дома – плохая примета, ее избранником мог стать какой-нибудь мужчина-замухрышка или вовсе осталась бы в девках. Пузыри во время дождя появляются на воде – это явная примета, что дождь затянется. По приметам летний сезон будет сухим, если к празднику хорошая погода не установилась, а если у птиц в гнездах меньше яиц – лето будет неурожайным. Материал подготовлен на основе открытых источников

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