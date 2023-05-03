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МИД Грузии выразил соболезнования в связи с трагедией в Сербии
МИД Грузии выразил соболезнования в связи с трагедией в Сербии
В Сербии в связи с терактом объявлен трехдневный траур 03.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-03T23:56+0400
2023-05-03T23:56+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования родным и близким жертв стрельбы в белградской школе.Соответствующее заявление ведомство опубликовало в социальной сети Twitter. В связи с терактом в Сербии объявлен трехдневный траур. "Из Белграда пришла ужасная новость о стрельбе в школе. Наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв этой ужасной аварии. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в заявлении МИД Грузии. Утром 14-летний школьник открыл стрельбу в школе района Врачар в центре сербской столицы. Убито восемь детей и охранник, шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, сербия, twitter, мид грузии
МИД Грузии выразил соболезнования в связи с трагедией в Сербии
23:56 03.05.2023 (обновлено: 23:58 03.05.2023)
В Сербии в связи с терактом объявлен трехдневный траур
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования родным и близким жертв стрельбы в белградской школе.
Соответствующее заявление ведомство опубликовало в социальной сети Twitter. В связи с терактом в Сербии объявлен трехдневный траур.
"Из Белграда пришла ужасная новость о стрельбе в школе. Наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв этой ужасной аварии. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в заявлении МИД Грузии.
Утром 14-летний школьник открыл стрельбу в школе района Врачар в центре сербской столицы. Убито восемь детей и охранник, шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу.