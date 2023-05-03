https://sputnik-georgia.ru/20230503/na-vostoke-gruzii-umerla-zhenschina-postradavshaya-ot-seksualnykh-posyagatelstv-vnuka---smi-277321084.html

На востоке Грузии умерла женщина, пострадавшая от сексуальных посягательств внука - СМИ

На востоке Грузии умерла женщина, пострадавшая от сексуальных посягательств внука - СМИ

Мужчина запирал свою бабушку в спальне против ее воли, угрожая убийством, утверждает следствие 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T17:27+0400

2023-05-03T17:27+0400

2023-05-03T17:27+0400

происшествия

новости

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ТБИЛИСИ, 3 май— Sputnik. В Кахетии умерла пенсионерка, в сексуальном притеснении которой обвиняется ее внук, сообщил телеканал "Рустави 2". На данный момент причина смерти 77-летней женщины, проживавшей в одном из сел Телавского района, неизвестна. Однако знакомые семьи говорят, что после того, как о происшествии с внуком стало известно общественности, женщина сильно переживала и нервничала. На месте мобилизована полиция, точная причина смерти будет установлена после экспертизы. Обвиняемый в сексуальном притеснении своей бабушки помещен под арест в Грузии>>О происшествии стало известно 25 апреля, когда внука женщины задержали. Уже на следующий день Генеральная прокуратура обнародовала заявление, согласно которому 26-летнего мужчину обвинили в сексуальных действиях иного характера с применением насилия и угрозой насилия и незаконном лишении свободы. Следствие установило, что обвиняемый систематически совершал "иные действия сексуального характера" в отношении своей бабушки, угрожая и применяя физическое насилие. Чтобы скрыть преступление, мужчина запирал жертву в спальне против ее воли, угрожая убийством.В данный момент мужчина находится в предварительном заключении. Для установления его психического состояния назначена экспертиза. В случае подтверждения вины и признания вменяемым ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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