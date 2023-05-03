https://sputnik-georgia.ru/20230503/oplatit-proezd-na-taksi-v-tbilisi-mozhno-budet-po-qr-kodu-277301116.html

Оплатить проезд на такси в Тбилиси можно будет по QR-коду

Оплатить проезд на такси в Тбилиси можно будет по QR-коду

Для оплаты проезда по QR-коду при себе нужно будет иметь мобильный телефон с привязанной к нему банковской картой 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T13:30+0400

2023-05-03T13:30+0400

2023-05-03T13:43+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Оплатить поездку на такси в Тбилиси с 22 мая можно будет с помощью специального QR-кода, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Использование системы оплаты для лицензированных такси по QR-коду будет добровольной, он будет привязан к любому банковскому счету. QR-коды будут размещены на спинках автомобильных сидений или в других удобных для сканирования местах. Для оплаты проезда будет необходимо с помощью мобильного телефона, к которому привязана банковская карта, отсканировать QR-код и указать сумму к оплате, после чего водитель такси моментально получит деньги на банковский счет, сообщил мэр.Указанные коды водители лицензированных такси смогут получить с 22 мая в сервисных центрах столицы по следующим адерсам: ул. Шартава, 7, Московский проспект, 14 и ул. Сараджишвили, 1Г. По каким автобусным линям смогут ездить такси в Тбилиси – список>>Реформа такси в Тбилиси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории, "А" и "В".Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе.В рамках реформы такси в Тбилиси с 1 апреля все физические лица, которые с 1 октября 2019 года до 20 марта 2023 года хотя бы раз имели лицензию категории "А", получат бессрочное разрешение. Эти разрешения можно будет продавать или сдавать в аренду, воспользовавшись порталом, созданным мэрией Тбилиси.В течение года все обладатели лицензии на такси категории "А" будут иметь возможность активировать разрешение и привязать его к конкретному автомобилю. Если он решит сохранить разрешение и не воспользуется им, то через год с него будет взиматься налог – 3 лари (1,2 доллара) в день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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