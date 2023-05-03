https://sputnik-georgia.ru/20230503/perestroyka-politicheskogo-landshafta-v-gruzii-mozhet-poyavitsya-novaya-partiya-277327959.html

Перестройка политического ландшафта? В Грузии может появиться новая партия

Перестройка политического ландшафта? В Грузии может появиться новая партия

Смена политландшафта в стране обязательна, особенно в преддверии выборов, заявляют в Грузии 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T21:01+0400

2023-05-03T21:01+0400

2023-05-03T21:01+0400

грузинская мечта

хатуна самнидзе

хатия деканоидзе

ника мелия

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грузия

политика

новости

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Есть информация о создании в Грузии новой политической партии, команду которой сформирует экс-председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, заявила лидер "Республиканской партии Грузии", депутат парламента Хатуна Самнидзе. О создании новой партии еще в конце марта заговорила лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани. По ее информации, новое политическое объединение создает премьер-министр Грузии периода президентства Михаила Саакашвили Ника Гилаури по поручению основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили. Чарквиани утверждает, что, помимо Мелия, в новую партию намерена вступить, покинувшая ранее ряды "Нацдвижения", депутат Хатия Деканоидзе. Как отметила оппозиционер, как правило, новые партии создаются перед выборами. Очередные парламентские выборы пройдут в стране очень 2024 года. "Речь идет о Нике Мелия, который пока не покидал партию, но говорят о том, что он создаст новую команду. Кого подразумевают в этой команде – не знаю. Речь о создании других центров, однако, это пока не подтверждено", – отметила Самнидзе. Создание новой партии, а также сотрудничество с ней, не исключает оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе. По ее словам, у правящей партии "Грузинская мечта" есть "своя орбита". Также существуют маленькие партии, которые пока далеки от крупных масштабов, добавила она. "Следовательно, ландшафт обязательно должен быть перестроен. Без создания нового центра, мобилизация избирателей со средней позицией не удастся", – отметила Деканоидзе. Между тем, в правящей партии, где уже давно анонсируют развал "Нацдвижения", заявили, что все имеют право на создание независимой организации. "Как видно, все это подходит к концу, и люди думают отделиться от "Нацдвижения", создать независимую организацию. Это их право, никто им не сможет помешать. Меня мало беспокоит Мелия. Я не вижу никакой перспективы в разделившихся или расколовшихся силах", – заявил депутат от "Грузинской мечты" Гия Цагареившили. При этом политик отметил, что раскол "Национального движения" может быть полезным для грузинской политической системы. В правящей партии уже давно анонсируют развал "Нацдвижения", особенно после того, как депутат парламента Леван Хабеишвили по итогам внутрипартийных выборов сместил с поста председателя партии Нику Мелия. Выборы в "Нацдвижении" назначили после образования в партии двух лагерей: сторонников умеренной политики Ники Мелия и сторонников радикальных действий Левана Хабеишвили, которого поддерживают экс-глава МВД Вано Мерабишвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили. Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Между тем, по опросам общественного мнения, "Единое национальное движение" сохраняет за собой статус второй по популярности в Грузии партии, правда, с большим отрывом от правящей "Грузинской мечты". Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинская мечта, хатуна самнидзе, хатия деканоидзе, ника мелия, тбилиси, грузия, политика, новости, единое нацдвижение