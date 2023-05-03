https://sputnik-georgia.ru/20230503/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-277294590.html
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 03.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-03T11:38+0400
2023-05-03T11:38+0400
2023-05-03T11:38+0400
видео
мультимедиа
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москва
мария захарова
мид россии
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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видео, мультимедиа, россия, москва, мария захарова, мид россии, видео
видео, мультимедиа, россия, москва, мария захарова, мид россии, видео
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.