https://sputnik-georgia.ru/20230503/sereznykh-popytok-naladit-otnosheniya-s-rossiey-ne-bylo---politolog-277299397.html

Россия и Грузия должны искать точки соприкосновения для налаживания отношений – политолог

Россия и Грузия должны искать точки соприкосновения для налаживания отношений – политолог

Несмотря на то, что есть вопросы, по которым интересы России и Грузии никогда не сойдутся, нужно пытаться наладить отношения, считает эксперт 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T12:28+0400

2023-05-03T12:28+0400

2023-05-03T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Грузия и Россия должны искать точки соприкосновения для того, чтобы наладить отношения между странами, заявила политолог, экс-омбудсмен Грузии, директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). По словам политолога, правительство Грузии сделало многое для того, чтобы предотвратить открытие "второго фронта" в стране, и поступило правильно, отказавшись вводить свои санкции против России. "Те партии, которые откололись от "Единого национального движения" (крупнейшая оппозиционная партия – ред.), и сама партия прекрасно понимают, что путем выборов им не вернуться к власти. Когда в стране бесконтрольная ситуация, когда есть прямая военная угроза или даже военные действия, в этой ситуации осуществить революционный сценарий гораздо легче", – сказала Девдариани. До последнего времени серьезных политических попыток налаживания отношений Грузии с Россией не наблюдалось, отметила она.Харакири для Грузии – Каладзе о введении санкций против России>>Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. В свою очередь, власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Тем временем на фоне отсутствия дипотношений, прямого авиасообщения и режима безвиза Грузия и Россия укрепляют торгово-экономические связи. Россия является одним из главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-марте 2023 года вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 666,9 млн долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, нана девдариани, грузино-российские отношения