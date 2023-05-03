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Стрельба в Атланте: есть раненые и погибшие
Стрельба в Атланте: есть раненые и погибшие
Подозреваемого в данное время ищут полицейские, сообщают СМИ 03.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-03T22:54+0400
2023-05-03T22:54+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. По меньшей мере четверо раненых и один погибший – о таких потерях в результате стрельбы в медучреждении американского города Атланта сообщает CNN. По информации телеканала, в данное время полицейские ищут подозреваемого.Полиция распространила фотоснимки предполагаемого преступника. К месту ЧП стянуты значительные силы охраны правопорядка, на улицах заметили бронированные автомобили спецназа, передает телеканал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, cnn, в мире, новости, сша, стрельба
происшествия, cnn, в мире, новости, сша, стрельба
Стрельба в Атланте: есть раненые и погибшие
22:54 03.05.2023 (обновлено: 23:06 03.05.2023)
Подозреваемого в данное время ищут полицейские, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik
. По меньшей мере четверо раненых и один погибший – о таких потерях в результате стрельбы в медучреждении американского города Атланта сообщает CNN
.
По информации телеканала, в данное время полицейские ищут подозреваемого.
Отмечается, что стрельбу открыл бывший военный. Мужчина пришел на прием в медучреждение для психологической оценки. В какой-то момент что-то вывело его из себя, он достал оружие и открыл стрельбу.
Полиция распространила фотоснимки предполагаемого преступника. К месту ЧП стянуты значительные силы охраны правопорядка, на улицах заметили бронированные автомобили спецназа, передает телеканал.