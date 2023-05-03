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Стрельба в Атланте: есть раненые и погибшие

Стрельба в Атланте: есть раненые и погибшие

Подозреваемого в данное время ищут полицейские, сообщают СМИ 03.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. По меньшей мере четверо раненых и один погибший – о таких потерях в результате стрельбы в медучреждении американского города Атланта сообщает CNN. По информации телеканала, в данное время полицейские ищут подозреваемого.Полиция распространила фотоснимки предполагаемого преступника. К месту ЧП стянуты значительные силы охраны правопорядка, на улицах заметили бронированные автомобили спецназа, передает телеканал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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