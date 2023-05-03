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Театр Грибоедова поставил спектакль по мотивам фильма Данелия "Не горюй!"
Театр Грибоедова поставил спектакль по мотивам фильма Данелия "Не горюй!"
"Данелиаду" в двух действиях в Тбилиси увидят в постановке режиссера Автандила Варсимашвили 03.05.2023, Sputnik Грузия
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2023-05-03T22:22+0400
театр грибоедова
вахтанг кикабидзе
георгий данелия
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьера лирической вариации по мотивам легендарного фильма Георгия Данелия "Не горюй!" состоится на сцене тбилисского Государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова 12 мая.Премьерные показы "данелиады" в двух действиях в постановке Автандила Варсимашвили пройдут 12, 17 и 18 мая на Большой сцене Грибоедовского театра в 18:00. В роли Бенжамена Глонти – Лаша Гургенидзе, Левана Цинцадзе – Аполлон Кублашвили. "Не горюй!" – комедийно-драматический художественный фильм, снятый Данелия в 1969 году. Картина представляет собой вольную экранизацию романа французского писателя Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен", перенесенную в Грузию конца XIX - начала XX века. Главные роли в культовой комедии исполнили Вахтанг Кикабидзе, Серго Закариадзе, Софико Чиаурели, Евгений Леонов, Анастасия Вертинская и Фрунзик Мкртчян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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театр грибоедова, вахтанг кикабидзе, георгий данелия, автандил варсимашвили, тбилиси, культура, грузия, новости, анонсы
театр грибоедова, вахтанг кикабидзе, георгий данелия, автандил варсимашвили, тбилиси, культура, грузия, новости, анонсы

Театр Грибоедова поставил спектакль по мотивам фильма Данелия "Не горюй!"

22:22 03.05.2023
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкАктер Вахтанг Кикабидзе в фильме Георгия Данелии "Не горюй!"
Актер Вахтанг Кикабидзе в фильме Георгия Данелии Не горюй! - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2023
© photo: Sputnik
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"Данелиаду" в двух действиях в Тбилиси увидят в постановке режиссера Автандила Варсимашвили
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьера лирической вариации по мотивам легендарного фильма Георгия Данелия "Не горюй!" состоится на сцене тбилисского Государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова 12 мая.
Премьерные показы "данелиады" в двух действиях в постановке Автандила Варсимашвили пройдут 12, 17 и 18 мая на Большой сцене Грибоедовского театра в 18:00. В роли Бенжамена Глонти – Лаша Гургенидзе, Левана Цинцадзе – Аполлон Кублашвили.
"Не горюй!" – комедийно-драматический художественный фильм, снятый Данелия в 1969 году. Картина представляет собой вольную экранизацию романа французского писателя Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен", перенесенную в Грузию конца XIX - начала XX века.
Главные роли в культовой комедии исполнили Вахтанг Кикабидзе, Серго Закариадзе, Софико Чиаурели, Евгений Леонов, Анастасия Вертинская и Фрунзик Мкртчян.
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