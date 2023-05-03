https://sputnik-georgia.ru/20230503/teatr-griboedova-postavil-spektakl-po-motivam-filma-daneliya-ne-goryuy-277330161.html

Театр Грибоедова поставил спектакль по мотивам фильма Данелия "Не горюй!"

Театр Грибоедова поставил спектакль по мотивам фильма Данелия "Не горюй!"

"Данелиаду" в двух действиях в Тбилиси увидят в постановке режиссера Автандила Варсимашвили 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T22:22+0400

2023-05-03T22:22+0400

2023-05-03T22:22+0400

театр грибоедова

вахтанг кикабидзе

георгий данелия

автандил варсимашвили

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьера лирической вариации по мотивам легендарного фильма Георгия Данелия "Не горюй!" состоится на сцене тбилисского Государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова 12 мая.Премьерные показы "данелиады" в двух действиях в постановке Автандила Варсимашвили пройдут 12, 17 и 18 мая на Большой сцене Грибоедовского театра в 18:00. В роли Бенжамена Глонти – Лаша Гургенидзе, Левана Цинцадзе – Аполлон Кублашвили. "Не горюй!" – комедийно-драматический художественный фильм, снятый Данелия в 1969 году. Картина представляет собой вольную экранизацию романа французского писателя Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен", перенесенную в Грузию конца XIX - начала XX века. Главные роли в культовой комедии исполнили Вахтанг Кикабидзе, Серго Закариадзе, Софико Чиаурели, Евгений Леонов, Анастасия Вертинская и Фрунзик Мкртчян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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театр грибоедова, вахтанг кикабидзе, георгий данелия, автандил варсимашвили, тбилиси, культура, грузия, новости, анонсы