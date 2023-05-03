https://sputnik-georgia.ru/20230503/turtsiya-podtverdila-zakrytie-vozdushnogo-prostranstva-strany-dlya-armyanskikh-samoletov-277326104.html

Турция подтвердила закрытие воздушного пространства страны для армянских самолетов

Турция подтвердила закрытие воздушного пространства страны для армянских самолетов

Если Армения продолжит в том же духе, то Турция примет новые меры, заявил Чавушоглу 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T19:31+0400

2023-05-03T19:31+0400

2023-05-03T19:31+0400

мевлют чавушоглу

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Турция закрыла воздушное пространство для армянских самолетов – это подтвердил глава МИД Мевлют Чавушоглу, который не исключил принятия дополнительных мер.Тем временем Турция, по словам Чавушоглу, приняла ряд шагов по нормализации отношений с Арменией, в том числе открыла воздушное пространство для армянских самолетов."Установленный ими памятник террористам, убивавшим наших граждан и дипломатов, а также в 20-х годах XX века – наших азербайджанских братьев, прославляет этих террористов... Они (армянская сторона – ред.) говорят – установку памятника разрешила мэрия, нам это неподвластно. Считаю такие заявления не соответствующими действительности, они не проявляют доброй воли", – сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV. Именно в связи с этим событием турецкие власти решили закрыть воздушное пространство для армянских самолетов, заявил Чавушоглу.Это прекрасное место для переговоров Еревана и Баку - политик о роли Тбилиси в диалоге >>В том случае, если Армения продолжит в том же духе, то Турция примет новые меры, добавил Чавушоглу."Они летали через наше воздушное пространство в Европу. Мы разрешили пролет только спикеру армянского парламента в качестве исключения. Для нас такое неприемлемо", – подчеркнул министр.В армянской столице 25 апреля 2023 года открыли памятник участникам операции "Немезис", речь о событиях 20-х годов XX века, сообщал Sputnik Армения, а также другие армянские СМИ. Среди убитых участниками операции в ходе тех событий был экс-министр внутренних дел Османской империи Талаат-паша.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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