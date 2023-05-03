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Турция подтвердила закрытие воздушного пространства страны для армянских самолетов
Турция подтвердила закрытие воздушного пространства страны для армянских самолетов
Если Армения продолжит в том же духе, то Турция примет новые меры, заявил Чавушоглу 03.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-03T19:31+0400
2023-05-03T19:31+0400
2023-05-03T19:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Турция закрыла воздушное пространство для армянских самолетов – это подтвердил глава МИД Мевлют Чавушоглу, который не исключил принятия дополнительных мер.Тем временем Турция, по словам Чавушоглу, приняла ряд шагов по нормализации отношений с Арменией, в том числе открыла воздушное пространство для армянских самолетов."Установленный ими памятник террористам, убивавшим наших граждан и дипломатов, а также в 20-х годах XX века – наших азербайджанских братьев, прославляет этих террористов... Они (армянская сторона – ред.) говорят – установку памятника разрешила мэрия, нам это неподвластно. Считаю такие заявления не соответствующими действительности, они не проявляют доброй воли", – сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV. Именно в связи с этим событием турецкие власти решили закрыть воздушное пространство для армянских самолетов, заявил Чавушоглу.Это прекрасное место для переговоров Еревана и Баку - политик о роли Тбилиси в диалоге >>В том случае, если Армения продолжит в том же духе, то Турция примет новые меры, добавил Чавушоглу."Они летали через наше воздушное пространство в Европу. Мы разрешили пролет только спикеру армянского парламента в качестве исключения. Для нас такое неприемлемо", – подчеркнул министр.В армянской столице 25 апреля 2023 года открыли памятник участникам операции "Немезис", речь о событиях 20-х годов XX века, сообщал Sputnik Армения, а также другие армянские СМИ. Среди убитых участниками операции в ходе тех событий был экс-министр внутренних дел Османской империи Талаат-паша.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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мевлют чавушоглу, турция, армения, европа, в мире, новости, ереван, азербайджан
мевлют чавушоглу, турция, армения, европа, в мире, новости, ереван, азербайджан
Турция подтвердила закрытие воздушного пространства страны для армянских самолетов
Если Армения продолжит в том же духе, то Турция примет новые меры, заявил Чавушоглу
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Турция закрыла воздушное пространство для армянских самолетов – это подтвердил глава МИД Мевлют Чавушоглу, который не исключил принятия дополнительных мер.
Ранее Турция аннулировала выданное армянской авиакомпании FlyOne Armenia разрешение на использование турецкого воздушного пространства при выполнении рейсов в Европу, сообщил глава совета компании Арам Ананян. По его словам, турецкие авиационные власти приняли это решение без предварительного уведомления.
Тем временем Турция, по словам Чавушоглу, приняла ряд шагов по нормализации отношений с Арменией, в том числе открыла воздушное пространство для армянских самолетов.
"Установленный ими памятник террористам, убивавшим наших граждан и дипломатов, а также в 20-х годах XX века – наших азербайджанских братьев, прославляет этих террористов... Они (армянская сторона – ред.) говорят – установку памятника разрешила мэрия, нам это неподвластно. Считаю такие заявления не соответствующими действительности, они не проявляют доброй воли", – сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.
Именно в связи с этим событием турецкие власти решили закрыть воздушное пространство для армянских самолетов, заявил Чавушоглу.
В том случае, если Армения продолжит в том же духе, то Турция примет новые меры, добавил Чавушоглу.
"Они летали через наше воздушное пространство в Европу. Мы разрешили пролет только спикеру армянского парламента в качестве исключения. Для нас такое неприемлемо", – подчеркнул министр.
Между тем авиавласти Армении не получали уведомления о закрытии Турцией ее воздушного пространства для армянских авиакомпаний, выполняющих рейсы в третьи страны. Об этом заявили в комитете гражданской авиации страны.
В армянской столице 25 апреля 2023 года открыли памятник участникам операции "Немезис", речь о событиях 20-х годов XX века, сообщал Sputnik Армения, а также другие армянские СМИ. Среди убитых участниками операции в ходе тех событий был экс-министр внутренних дел Османской империи Талаат-паша.