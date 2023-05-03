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В Евросоюз с нейтральным статусом – политолог о вступлении Грузии в ЕС

В Евросоюз с нейтральным статусом – политолог о вступлении Грузии в ЕС

В конце 2023 года Еврокомиссия должна принять окончательное решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата для членства в ЕС 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T14:11+0400

2023-05-03T14:11+0400

2023-05-03T14:11+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Грузия должна стремиться в Евросоюз с нейтральным статусом и четким обозначением своих интересов, заявила политолог, экс-омбудсмен, директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. По словам политолога, Турция с 1987 года имеет статус кандидата в ЕС, но это ни к чему их не привело. Девдариани считает, что важна публичная дискуссия на эту тему и необходимо хладнокровно взвесить все за и против, чтобы понять, с чем мы идем в Евросоюз. "И повторяю, это должно быть сделано именно с нейтральным статусом и именно с четким обозначением своих интересов. Иначе получится как с Турцией, будем иметь статус и никуда двигаться не будем", – заключила она. "Ошибочно ставить вопрос таким образом" – в Грузии ответили на заявление европарламентария>>Что касается проводимых в Грузии реформ, в рамках условий Евросоюза политолог считает, что они нужны в первую очередь самим гражданам Грузии. "Мы же граждане этой страны, мы хотим, чтобы права человека были защищены, чтобы был справедливый суд, чтобы правоохранительные органы работали на народ и государство, и т. д. Это самые важные параметры, по которым хотят жить граждане Грузии. Они должны ощущать это на себе", – заявила она. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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