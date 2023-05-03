https://sputnik-georgia.ru/20230503/vitse-prezident-natsbanka-gruzii-nastupilo-vremya-nakaplivat-rezervy-277289217.html

Вице-президент Нацбанка Грузии: наступило время накапливать резервы

Вице-президент Нацбанка Грузии: наступило время накапливать резервы

Когда у нас есть такие временные факторы и временные притоки в экономику, резервы надо накапливать, заявил вице-президент 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T09:01+0400

2023-05-03T09:01+0400

2023-05-03T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Политика Национального банка Грузии в отношении установления обменного курса национальной валюты – лари – направлена на накопление резервов, заявил вице-президент Нацбанка Папуна Лежава. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 мая установлен в размере 2,4911 GEL/$1. С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 7,4%. По его словам, в данный момент на лари, помимо влияния мигрантов и притока денег, в последнее время также влияет тенденция увеличения депозитов в национальной валюте. "Похоже, что ожидания относительно укрепления лари переместили больше вкладчиков с иностранной валюты на лари, что также оказывает влияние на обменный курс", – сказал Лежава. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 марта 2023 года достигли исторического максимума и превысили пять миллиардов долларов. Рекорд Грузии – резервы Нацбанка впервые превысили пять миллиардов долларов >>За март резервы выросли на 283,6 миллиона долларов, а с начала года – на 102,3 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора. За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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