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Внимание родителей в Грузии – возраст приема в школу снова снизили

Внимание родителей в Грузии – возраст приема в школу снова снизили

Поправки вступят в силу после подписания президентом Грузии 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T21:59+0400

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ТБИЛИСИ, 3 май — Sputnik. Парламент Грузии в ускоренном порядке утвердил проект поправок в закон "Об общем образовании", согласно которому в школу могут пойти дети в возрасте младше 6 лет. Поправки вступят в силу после подписания президентом Грузии и опубликования на сайте "Законодательного вестника". На данный момент в первый класс принимают тех детей, которым до 15 октября исполнилось 6 лет. В Грузии до 2014 года детей в школу принимали с 5 лет. Однако в 2014 году возраст приема в первый класс был увеличен до 6 полных лет к моменту начала учебного года – 15 сентября. На основании просьб родителей с 2022 года возраст приема в школу был увеличен на месяц.Между тем регистрация первоклассников в Грузии уже в полном разгаре. На первых двух этапах регистрацию прошли дети со специальными образовательными нуждами, а также дети, братья или сестры которых уже учатся в определенной школе, либо дети, чьи родители являются сотрудниками школы, или если несколько детей из одной семьи идут в первый класс. Всеобщая онлайн-регистрация первоклассников начнется 17 мая. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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