https://sputnik-georgia.ru/20230504/do-nachala-chempionata-mira-gruzinskie-basketbolisty-sygrayut-s-avstraliey-277329243.html

До начала чемпионата мира грузинские баскетболисты сыграют с Австралией

До начала чемпионата мира грузинские баскетболисты сыграют с Австралией

Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T10:01+0400

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2023-05-04T10:01+0400

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чемпионат мира по баскетболу

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Грузинские баскетболисты летом, в преддверии чемпионата мира, сыграют товарищеский матч с командой Австралии, сообщает Федерация баскетбола Грузии. Чемпионат мира по баскетболу 2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. В чемпионате примут участие 32 команды. Предыдущий чемпионат мира в Китае в 2019-м году выиграла команда Испании. По результатам жеребьевки сборная Грузии сыграет на чемпионате мира в группе F с командами Словении, Кабо-Верде и Венесуэлы. Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира. Грузинская команда обеспечила себе участие в мировом первенстве 2023 года, несмотря на проигрыш в домашнем матче со сборной Исландии со счетом 77:80. Команды, занявшие первые-вторые места в восьми группах, продолжат борьбу во втором групповом этапе. Победители, занявшие третье и четвертое места, примут участие в классификационном турнире. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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