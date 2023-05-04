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До начала чемпионата мира грузинские баскетболисты сыграют с Австралией
До начала чемпионата мира грузинские баскетболисты сыграют с Австралией
Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T10:01+0400
2023-05-04T10:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Грузинские баскетболисты летом, в преддверии чемпионата мира, сыграют товарищеский матч с командой Австралии, сообщает Федерация баскетбола Грузии. Чемпионат мира по баскетболу 2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. В чемпионате примут участие 32 команды. Предыдущий чемпионат мира в Китае в 2019-м году выиграла команда Испании. По результатам жеребьевки сборная Грузии сыграет на чемпионате мира в группе F с командами Словении, Кабо-Верде и Венесуэлы. Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира. Грузинская команда обеспечила себе участие в мировом первенстве 2023 года, несмотря на проигрыш в домашнем матче со сборной Исландии со счетом 77:80. Команды, занявшие первые-вторые места в восьми группах, продолжат борьбу во втором групповом этапе. Победители, занявшие третье и четвертое места, примут участие в классификационном турнире. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу
спорт, грузия, новости, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу
До начала чемпионата мира грузинские баскетболисты сыграют с Австралией
Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Грузинские баскетболисты летом, в преддверии чемпионата мира, сыграют товарищеский матч с командой Австралии, сообщает Федерация баскетбола Грузии.
Чемпионат мира по баскетболу 2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. В чемпионате примут участие 32 команды. Предыдущий чемпионат мира в Китае в 2019-м году выиграла команда Испании.
"Мы успешно завершили переговоры, и почти решено, что мы сыграем товарищеский матч против Австралии перед чемпионатом мира в Японии. Также планируется приезд сильных команд на тбилисский турнир вчетвером. Среди них будет Черногория. У нас будут выез–ные матчи в странах Балтии", - рассказал вице-президент ФБГ Владимир Бойса.
По результатам жеребьевки сборная Грузии сыграет на чемпионате мира в группе F с командами Словении, Кабо-Верде и Венесуэлы.
Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира.
Грузинская команда обеспечила себе участие в мировом первенстве 2023 года, несмотря на проигрыш в домашнем матче со сборной Исландии со счетом 77:80.
Команды, занявшие первые-вторые места в восьми группах, продолжат борьбу во втором групповом этапе. Победители, занявшие третье и четвертое места, примут участие в классификационном турнире.