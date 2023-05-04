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Глава МВФ: миру грозит раскол на враждующие экономические блоки
Глава МВФ: миру грозит раскол на враждующие экономические блоки
Глава МВФ охарактеризовала текущую ситуацию "опасным моментом в истории" 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T18:25+0400
2023-05-04T18:25+0400
2023-05-04T18:25+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Мировая экономика может расколоться на враждующие экономические блоки – такой риск растет, это окажется вредным для всех, включая Европу, предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.Глава МВФ охарактеризовала текущую ситуацию "опасным моментом в истории" и добавила, что угроза раскола возрастает одновременно с периодом роста мировой экономики темпами ниже "исторических стандартов".В апреле фонд ухудшил прогноз по глобальному росту в 2023 году до 2,8 процента, а в 2024-м – до трех процентов.Одновременно в международной организации предупредили, что вероятность замедления до уровня ниже двух процентов по итогам текущего года составляет 25 процентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, мвф, европа
в мире, новости, экономика, мвф, европа
Глава МВФ: миру грозит раскол на враждующие экономические блоки
Глава МВФ охарактеризовала текущую ситуацию "опасным моментом в истории"
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Мировая экономика может расколоться на враждующие экономические блоки – такой риск растет, это окажется вредным для всех, включая Европу, предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"После десятилетий развития глобальной интеграции существует растущий риск того, что мир может расколоться на враждующие экономические блоки. Этот сценарий окажется вредным для каждого, включая население в Европе", – заявила она на форуме в Брюсселе.
Глава МВФ охарактеризовала текущую ситуацию "опасным моментом в истории" и добавила, что угроза раскола возрастает одновременно с периодом роста мировой экономики темпами ниже "исторических стандартов".
В апреле фонд ухудшил прогноз по глобальному росту в 2023 году до 2,8 процента, а в 2024-м – до трех процентов.
Одновременно в международной организации предупредили, что вероятность замедления до уровня ниже двух процентов по итогам текущего года составляет 25 процентов.