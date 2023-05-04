https://sputnik-georgia.ru/20230504/glava-mvf-miru-grozit-raskol-na-vrazhduyuschie-ekonomicheskie-bloki-277351738.html

Глава МВФ: миру грозит раскол на враждующие экономические блоки

Глава МВФ: миру грозит раскол на враждующие экономические блоки

Глава МВФ охарактеризовала текущую ситуацию "опасным моментом в истории" 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T18:25+0400

2023-05-04T18:25+0400

2023-05-04T18:25+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Мировая экономика может расколоться на враждующие экономические блоки – такой риск растет, это окажется вредным для всех, включая Европу, предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.Глава МВФ охарактеризовала текущую ситуацию "опасным моментом в истории" и добавила, что угроза раскола возрастает одновременно с периодом роста мировой экономики темпами ниже "исторических стандартов".В апреле фонд ухудшил прогноз по глобальному росту в 2023 году до 2,8 процента, а в 2024-м – до трех процентов.Одновременно в международной организации предупредили, что вероятность замедления до уровня ниже двух процентов по итогам текущего года составляет 25 процентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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