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Грузинская актриса Нино Нинидзе снялась в российском сериале
Грузинская актриса Нино Нинидзе снялась в российском сериале
Премьера сериала, главную роль в котором играет Анна Ардова и Алексей Серебряков, состоится 12 мая 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T19:09+0400
2023-05-04T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Российская актриса грузинского происхождения Нино Нинидзе снялась в новом сериале "Спасти единственного сына". Нинидзе объявила о премьере сериала, которая состоится 12 мая на сайте онлайн-кинотеатра Kion. Режиссер сериала – Николай Хомерики, а над сценарием работал Ариф Алиев.По сюжету сериала врач Лика Булатова, которую играет Анна Ардова, узнает, что ее сын Василий пропал во время отдыха в Греции. Следователи ФСБ подозревают, что Василий присоединился к сирийским боевикам. Лика находит и просит о помощи биологического отца Василия Павла (Алексей Серебряков). Вместе они отправляются в чужую страну, где ведут опасные поиски, попадают в зону боевых действий и каждый день они смертельно рискуют, обретая новый смысл жизни. Театр Грибоедова поставил спектакль по мотивам фильма Данелия "Не горюй!">>Нино Нинидзе – дочь Ии Нинидзе – грузинской и российской актрисы, которая является Заслуженной артисткой Грузинской ССР, Народной артисткой Грузии (1995). В 2012 году Нино Нинидзе окончила актерский факультете ВГИКа, а дебют в кино состоялся в 2010 году в фильме "Однажды в Киргизии". Важным годом для нее стал 2011 год, когда она получила главные роли сразу в двух фильмах "И не было лучше брата" и "Дуэль".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, нино нинидзе, россия, культура
Грузинская актриса Нино Нинидзе снялась в российском сериале
19:09 04.05.2023 (обновлено: 19:33 04.05.2023)
Премьера сериала, главную роль в котором играет Анна Ардова и Алексей Серебряков, состоится 12 мая
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Российская актриса грузинского происхождения Нино Нинидзе снялась в новом сериале "Спасти единственного сына".
Нинидзе объявила о премьере сериала, которая состоится 12 мая на сайте онлайн-кинотеатра Kion. Режиссер сериала – Николай Хомерики, а над сценарием работал Ариф Алиев.
По сюжету сериала врач Лика Булатова, которую играет Анна Ардова, узнает, что ее сын Василий пропал во время отдыха в Греции. Следователи ФСБ подозревают, что Василий присоединился к сирийским боевикам. Лика находит и просит о помощи биологического отца Василия Павла (Алексей Серебряков).
Вместе они отправляются в чужую страну, где ведут опасные поиски, попадают в зону боевых действий и каждый день они смертельно рискуют, обретая новый смысл жизни.
Нино Нинидзе – дочь Ии Нинидзе – грузинской и российской актрисы, которая является Заслуженной артисткой Грузинской ССР, Народной артисткой Грузии (1995).
В 2012 году Нино Нинидзе окончила актерский факультете ВГИКа, а дебют в кино состоялся в 2010 году в фильме "Однажды в Киргизии". Важным годом для нее стал 2011 год, когда она получила главные роли сразу в двух фильмах "И не было лучше брата" и "Дуэль".