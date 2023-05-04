https://sputnik-georgia.ru/20230504/gruziya-dolzhna-deystvovat-v-svoikh-interesakh--politik-277351463.html

Грузия должна действовать в своих интересах – политик

Грузия должна действовать в своих интересах – политик

Бывший посол Грузии в Армении прокомментировал вопрос введения санкций против России 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T18:03+0400

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гигла барамидзе

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Грузия в вопросе санкций в отношении России должна действовать в своих интересах, заявил политик, эксперт, дипломат Гигла Барамидзе в беседе со Sputnik Грузия. Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Эксперт подчеркнул, что Грузия выступает за мир на Украине и за скорейшее окончание конфликта, но включаться в него не собирается. Харакири для Грузии – Каладзе о введении санкций против России>>"Нас призывают некоторые украинские политики: сделайте то, сделайте это, пришлите самолет с добровольцами. Это исключено. Грузия не будет принимать во всем этом участие", – сказал Барамидзе. При этом, по словам политолога, никто как Грузия не помогает украинским беженцам. По словам Барамидзе, на Западе молчат о жертвах среди украинских военных и умалчивают реальные потери. "Недавно кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что то, что рассказывают американскому народу о войне на Украине – это ложь. Украина лишь пешка. На Украине погибло уже более 300 тысяч украинских солдат и десятки тысяч жертв среди мирного населения. Это не мои, а его цифры", – сказал Барамидзе. Также в качестве примера позиции США в вопросе Украины политолог привел слова американского политика Хиллари Клинтон, которая назвала Украину лучшей инвестицией. Политик подчеркнул, что США является другом Грузии, но отношения должны быть не колониальные, а дружественные.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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