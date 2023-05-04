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Грузия вводит ограничения на границе с Россией для легковых автомобилей
Грузия вводит ограничения на границе с Россией для легковых автомобилей
Весь поток легковых автомобилей временно переключат на выезды для грузовых автомобилей, однако не исключается замедление пропуска потока 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T22:56+0400
2023-05-04T22:56+0400
2023-05-04T23:13+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Работа выезда и въезда для легковых автомобилей на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" на границе Грузии и России с 5 мая останавливается из-за проведения ремонтных работ, говорится в сообщении Службы доходов Грузии. Согласно информации ведомства, закрытие въезда для легковых автомобилей обусловлено строительством нового въезда для легковых машин и будет действовать месяц. Весь поток легковых автомобилей переключат временно на выезды для грузовых автомобилей, однако служба не исключает замедления пропуска потока. Модернизация КПП "Верхний Ларс" завершится в 2023 году >>Процедуры пересечения границы пассажирами будет осуществляться в обычном режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, россия, тпп "казбеги", служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, общество, россия, тпп "казбеги", служба доходов министерства финансов грузии
Грузия вводит ограничения на границе с Россией для легковых автомобилей
22:56 04.05.2023 (обновлено: 23:13 04.05.2023)
Весь поток легковых автомобилей временно переключат на выезды для грузовых автомобилей, однако не исключается замедление пропуска потока
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Работа выезда и въезда для легковых автомобилей на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" на границе Грузии и России с 5 мая останавливается из-за проведения ремонтных работ, говорится в сообщении Службы доходов Грузии.
Согласно информации ведомства, закрытие въезда для легковых автомобилей обусловлено строительством нового въезда для легковых машин и будет действовать месяц.
Весь поток легковых автомобилей переключат временно на выезды для грузовых автомобилей, однако служба не исключает замедления пропуска потока.
Процедуры пересечения границы пассажирами будет осуществляться в обычном режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.