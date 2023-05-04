https://sputnik-georgia.ru/20230504/ministr-obrazovaniya-uznal-o-problemakh-v-chastnykh-shkolakh-v-gruzii-277338050.html

Министр образования узнал о проблемах в частных школах в Грузии

Министр образования узнал о проблемах в частных школах в Грузии

Встречи министра с руководством частных школ будут проводиться систематически 04.05.2023, Sputnik Грузия

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2023-05-04T11:17+0400

грузия

новости

общество

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари встретился с директорами частных школ и обсудил с ними проблемы и вызовы, существующие в общеобразовательных учреждениях страны, сообщает пресс-служба ведомства. Амилахвари после назначения на пост министра в марте 2023 года начал проводить встречи с педагогами и директорами школ, а также другими представителями сферы образования. “Мы интересуемся проблемами и вызовами в связи с частными школами. Мы думаем, что развитию частного сектора нужна поддержка как на школьных, так и на других ступенях", – заявил Амилахвари. Именно для этого и была проведена встреча с руководством частных школ, на которой было определено много вопросов, отметил министр. Вниманию родителей! Возраст приема в школу в Грузии снова снизили>>Директоры частных школ приветствуют такой подход и отмечают, что такой формат общения между представителями общеобразовательных учреждений и министром поможет быстрее справиться с вызовами, существующими в данной сфере. По инициативе министра встречи с представителями частных школ будут проводиться систематически.По последним официальным данным, в Грузии 2 302 школы, из которых 2 086 – государственные. В школах числится 633,3 тысячи учеников, из которых 569,6 тысячи учатся в государственных школах.

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии