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Несмотря на провокации, мы смогли обеспечить мир в Грузии – премьер
Несмотря на провокации, мы смогли обеспечить мир в Грузии – премьер
С приходом к власти "Грузинской мечты" в истории независимой Грузии впервые установился длительный и непрерывный мир, заявил премьер 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T13:32+0400
2023-05-04T13:32+0400
2023-05-04T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Власти Грузии смогли обеспечить мир, несмотря на провокации и попытки дестабилизации, заявил премьер-министр Грузии страны Ираклий Гарибашвили, выступая на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии. Ежегодная конференция (CPAC) проходит в Будапеште 4-5 мая. В этом году конференция проходит под лозунгом "Мы стоим вместе". То, что происходит в мире в последние годы, наверно, самые драматичные события со времен Второй мировой войны, считает премьер."Мир больше не будет таким, как прежде" – премьер Грузии>>"Сегодня, как и во время Второй мировой войны, цель и задача каждого, всего человечества – обеспечение мира. Мы должны осознать, что мир не имеет альтернативы", – подчеркнул премьер-министр. По словам Гарибашвили, грузины хорошо знают цену миру. После обретения независимости Грузия прошла через множество воин. А в последние годы грузинские военные вместе со странами-членами альянса НАТО защищают глобальную безопасность, заявил премьер. "В этой борьбе погибли 32 грузинских солдата-героя, сотни были ранены. Так что, зная, что несет за собой война, мы делаем все ради мира", – подчеркнул Гарибашвили. Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, венгрия, ираклий гарибашвили, будапешт
Несмотря на провокации, мы смогли обеспечить мир в Грузии – премьер
13:32 04.05.2023 (обновлено: 13:40 04.05.2023)
С приходом к власти "Грузинской мечты" в истории независимой Грузии впервые установился длительный и непрерывный мир, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Власти Грузии смогли обеспечить мир, несмотря на провокации и попытки дестабилизации, заявил премьер-министр Грузии страны Ираклий Гарибашвили, выступая на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии.
Ежегодная конференция (CPAC) проходит в Будапеште 4-5 мая. В этом году конференция проходит под лозунгом "Мы стоим вместе".
"В это сложнейшее время, несмотря на многочисленные провокации и попытки дестабилизации, нам удалось обеспечить мир в нашей стране. Во время нашего пребывания во власти впервые в истории, после обретения независимости, в Грузии установился длительный и непрерывный мир", – заявил Гарибашвили.
То, что происходит в мире в последние годы, наверно, самые драматичные события со времен Второй мировой войны, считает премьер.
"Сегодня, как и во время Второй мировой войны, цель и задача каждого, всего человечества – обеспечение мира. Мы должны осознать, что мир не имеет альтернативы", – подчеркнул премьер-министр.
По словам Гарибашвили, грузины хорошо знают цену миру.
"Грузины – небольшой, но сильный, свободолюбивый народ. Но когда это необходимо, мы самоотверженно сражаемся, чтобы защитить нашу свободу, наши семьи и нашу родину", – отметил премьер.
После обретения независимости Грузия прошла через множество воин. А в последние годы грузинские военные вместе со странами-членами альянса НАТО защищают глобальную безопасность, заявил премьер.
"В этой борьбе погибли 32 грузинских солдата-героя, сотни были ранены. Так что, зная, что несет за собой война, мы делаем все ради мира", – подчеркнул Гарибашвили.
Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья".