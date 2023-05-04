https://sputnik-georgia.ru/20230504/nesmotrya-na-provokatsii-my-smogli-obespechit-mir-v-gruzii--premer--277342702.html

Несмотря на провокации, мы смогли обеспечить мир в Грузии – премьер

Несмотря на провокации, мы смогли обеспечить мир в Грузии – премьер

С приходом к власти "Грузинской мечты" в истории независимой Грузии впервые установился длительный и непрерывный мир, заявил премьер 04.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Власти Грузии смогли обеспечить мир, несмотря на провокации и попытки дестабилизации, заявил премьер-министр Грузии страны Ираклий Гарибашвили, выступая на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии. Ежегодная конференция (CPAC) проходит в Будапеште 4-5 мая. В этом году конференция проходит под лозунгом "Мы стоим вместе". То, что происходит в мире в последние годы, наверно, самые драматичные события со времен Второй мировой войны, считает премьер."Мир больше не будет таким, как прежде" – премьер Грузии>>"Сегодня, как и во время Второй мировой войны, цель и задача каждого, всего человечества – обеспечение мира. Мы должны осознать, что мир не имеет альтернативы", – подчеркнул премьер-министр. По словам Гарибашвили, грузины хорошо знают цену миру. После обретения независимости Грузия прошла через множество воин. А в последние годы грузинские военные вместе со странами-членами альянса НАТО защищают глобальную безопасность, заявил премьер. "В этой борьбе погибли 32 грузинских солдата-героя, сотни были ранены. Так что, зная, что несет за собой война, мы делаем все ради мира", – подчеркнул Гарибашвили. Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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