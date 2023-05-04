https://sputnik-georgia.ru/20230504/seksualnye-prestupleniya-v-gruzii-skolkikh-nakazali--277331745.html

Сексуальные преступления в Грузии: скольких наказали?

Сексуальные преступления в Грузии: скольких наказали?

По статье "Изнасилование" за первые три месяца года в стране возбудили 27 дел 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T09:01+0400

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2023-05-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Число преступлений на сексуальной почве в Грузии за первый квартал 2023 года сократилось на 1,12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.Кроме того, следственные органы возбудили 10 уголовных дел по статье "Сексуальные действия иного характера", два дела по статье "Принуждение к сексу", 30 дел по статье "Половой контакт с лицом младше 16 лет" и 19 дел по статье "Развратные действия". За указанный период к уголовной ответственности за сексуальные преступления привлекли 74 человека. Из них 19 – за изнасилование, 23 – за за секс с несовершеннолетними, 9 – за развратные действия. Пострадавшими от сексуальных преступлений в период с 1 января по 31 марта 2023 года признали 77 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, грузия, новости, происшествия, насилие