https://sputnik-georgia.ru/20230504/seksualnye-prestupleniya-v-gruzii-skolkikh-nakazali--277331745.html
Сексуальные преступления в Грузии: скольких наказали?
Сексуальные преступления в Грузии: скольких наказали?
По статье "Изнасилование" за первые три месяца года в стране возбудили 27 дел 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T09:01+0400
2023-05-04T09:01+0400
2023-05-04T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Число преступлений на сексуальной почве в Грузии за первый квартал 2023 года сократилось на 1,12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.Кроме того, следственные органы возбудили 10 уголовных дел по статье "Сексуальные действия иного характера", два дела по статье "Принуждение к сексу", 30 дел по статье "Половой контакт с лицом младше 16 лет" и 19 дел по статье "Развратные действия". За указанный период к уголовной ответственности за сексуальные преступления привлекли 74 человека. Из них 19 – за изнасилование, 23 – за за секс с несовершеннолетними, 9 – за развратные действия. Пострадавшими от сексуальных преступлений в период с 1 января по 31 марта 2023 года признали 77 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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преступность в грузии, грузия, новости, происшествия, насилие
преступность в грузии, грузия, новости, происшествия, насилие
Сексуальные преступления в Грузии: скольких наказали?
По статье "Изнасилование" за первые три месяца года в стране возбудили 27 дел
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Число преступлений на сексуальной почве в Грузии за первый квартал 2023 года сократилось на 1,12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, всего в период с 1 января по 31 марта было возбуждено 88 уголовных дел, связанных с сексуальными преступлениями, из которых 52 уже раскрыты. При этом 27 дел возбуждено по статье "Изнасилование".
Кроме того, следственные органы возбудили 10 уголовных дел по статье "Сексуальные действия иного характера", два дела по статье "Принуждение к сексу", 30 дел по статье "Половой контакт с лицом младше 16 лет" и 19 дел по статье "Развратные действия".
За указанный период к уголовной ответственности за сексуальные преступления привлекли 74 человека. Из них 19 – за изнасилование, 23 – за за секс с несовершеннолетними, 9 – за развратные действия.
Пострадавшими от сексуальных преступлений в период с 1 января по 31 марта 2023 года признали 77 человек.