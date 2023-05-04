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Стрельба в центре Тбилиси: стрелявшего идентифицировали

Стрельба в центре Тбилиси: стрелявшего идентифицировали

В результате перестрелки был убит один человек и, по предварительной информации, двое получили ранение 04.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Сотрудники полиции уже идентифицировали подозреваемого в убийстве на улице Гогебашвили в центре Тбилиси, сообщает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии. Вечером 4 мая на улице Гогебашили произошла перестрелка, в результате которой был убит один человек и, по предварительной информации, двое получили ранение. МВД Грузии ведет следствие по статье УК Грузии "умышленное убийство". По данным СМИ, убийство связано с криминальными разборками. Убитый, мужчина до 40 лет, ждал члена околокриминальной группировки, действовавшей в 90-е годы "Верис садзмо" (Верийское братство) Гиви Маргвелашвили по кличке "Гичо" у его дома. Сам Маргвелашвили передвигался с охраной и один из охранников осуществил ответный выстрел. В результате перестрелки был ранен сам "Гичо" и случайный прохожий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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