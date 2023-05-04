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Орбан: У премьера Грузии многому можно научиться
Орбан: У премьера Грузии многому можно научиться
Грузия смогла сохранить ценности собственной страны, считает глава правительства Венгрии 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T16:07+0400
2023-05-04T16:07+0400
2023-05-04T16:13+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили можно многому научится – он сумел сохранить ценности страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии. Ежегодная конференция (CPAC) проходит в Будапеште 4-5 мая. В этом году конференция проходит под лозунгом "Мы стоим вместе". Среди участников мероприятия есть и грузинская делегации во главе с премьером страны. Знания главы грузинского правительства с этой точки зрения действительно следует ценить, заявил премьер Венгрии и пожелал удачи Гарибашвили.Несмотря на провокации, мы смогли обеспечить мир в Грузии – премьер>>На конференции с речью выступил и премьер Грузии. Как отметил глава грузинского правительства, власти страны смогли обеспечить мир, несмотря на многочисленные провокации и попытки дестабилизации. По словам Гарибашвили, после обретения независимости Грузия прошла через множество войн. Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, венгрия, ираклий гарибашвили, виктор орбан, будапешт, политика
Орбан: У премьера Грузии многому можно научиться
16:07 04.05.2023 (обновлено: 16:13 04.05.2023)
Грузия смогла сохранить ценности собственной страны, считает глава правительства Венгрии
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили можно многому научится – он сумел сохранить ценности страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии.
Ежегодная конференция (CPAC) проходит в Будапеште 4-5 мая. В этом году конференция проходит под лозунгом "Мы стоим вместе". Среди участников мероприятия есть и грузинская делегации во главе с премьером страны.
"Я вижу в зале несколько коллег, я вижу людей, которых особенно ценю. Здесь присутствует премьер-министр из Грузии. Мы можем многому у него научиться: как маленькая страна может суметь жить в тени России, сохраняя при этом ценности собственной страны", – заявил Орбан.
Знания главы грузинского правительства с этой точки зрения действительно следует ценить, заявил премьер Венгрии и пожелал удачи Гарибашвили.
На конференции с речью выступил и премьер Грузии. Как отметил глава грузинского правительства, власти страны смогли обеспечить мир, несмотря на многочисленные провокации и попытки дестабилизации.
По словам Гарибашвили, после обретения независимости Грузия прошла через множество войн.
"Так что, зная, что несет за собой война, мы делаем все ради мира", – подчеркнул Гарибашвили.
Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья".