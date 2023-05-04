https://sputnik-georgia.ru/20230504/u-premera-gruzii-mnogomu-mozhno-nauchitsya---orban-277346685.html

Орбан: У премьера Грузии многому можно научиться

Орбан: У премьера Грузии многому можно научиться

Грузия смогла сохранить ценности собственной страны, считает глава правительства Венгрии 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили можно многому научится – он сумел сохранить ценности страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии. Ежегодная конференция (CPAC) проходит в Будапеште 4-5 мая. В этом году конференция проходит под лозунгом "Мы стоим вместе". Среди участников мероприятия есть и грузинская делегации во главе с премьером страны. Знания главы грузинского правительства с этой точки зрения действительно следует ценить, заявил премьер Венгрии и пожелал удачи Гарибашвили.Несмотря на провокации, мы смогли обеспечить мир в Грузии – премьер>>На конференции с речью выступил и премьер Грузии. Как отметил глава грузинского правительства, власти страны смогли обеспечить мир, несмотря на многочисленные провокации и попытки дестабилизации. По словам Гарибашвили, после обретения независимости Грузия прошла через множество войн. Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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