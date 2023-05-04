https://sputnik-georgia.ru/20230504/veteranam-vtoroy-mirovoy-voyny-iz-gruzii-zachislili-denezhnuyu-premiyu-277343586.html

Ветеранам Второй мировой войны в Грузии зачислили денежную премию

Ветеранам Второй мировой войны в Грузии зачислили денежную премию

В Грузии проживают 116 ветеранов Второй мировой войны 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T13:57+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Ветераны Второй мировой войны получили от мэрии Тбилиси денежную премию в размере 1 тысячи лари (более 400 долларов) в связи празднованием Дня победы, сообщили в пресс-службе ведомства. Ветераны Второй мировой войны в 2023 году будут праздновать 78-ю годовщину победы над фашизмом. В Грузии проживают 116 ветеранов.По решению правительства Грузии, по случаю праздника, ветераны получили тысячу лари, а члены семьей погибших – по 500 лари (более 200 долларов). Мэрия Тбилиси зачислила 1 тысячу лари 47 ветеранам, проживающим в столице, а по 500 лари получили 39 человек. По официальным данным, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, многие из которых не вернулись домой. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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праздник 9 мая 2023, грузия, новости, общество, тбилиси