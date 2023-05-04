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Выборы 2024 года в Грузии будут тяжелыми – политик
Выборы 2024 года в Грузии будут тяжелыми – политик
Запад заранее дает негативные оценки предвыборной среды в Грузии, чтобы сразу после выборов заявить об их нелегитимности 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T15:19+0400
2023-05-04T15:19+0400
2023-05-04T15:32+0400
пресс-центр sputnik грузия
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гигла барамидзе
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Предстоящие парламентские выборы в Грузии обещают быть тяжелыми и пройдут в поляризованной среде, рассказал политик, эксперт, первый посол Грузии в Армении Гигла Барамидзе в беседе со Sputnik Грузия. Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года по новой полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий в 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. По его словам, идет подготовка почвы, на Западе заранее даются оценки предвыборной среды в Грузии, чтобы сразу после выборов заявить об их нелегитимности."На днях сенатор Джим Риш уже призвал NDI (Национальный демократический институт по международным вопросам США – ред.) наблюдать за выборами в Грузии. Уже даются коррективы. В своем выступлении он использовал слово автократия. Где в Грузии автократия? Где еще демократия, если не у нас", – сказал Барамидзе. Рейтинг "Грузинской мечты" вдвое больше, чем у оппозиции - Мдинарадзе о новом исследовании>>Барамидзе уверен, что избиратели не допустят такого развития событий, и акция противников открытия в Грузии второго фронта, которая прошла 30 апреля на площади Первой республики, еще раз это подтвердила. "Народ говорит: "Мы устали, не диктуйте нам условий". Будем помогать друг другу. Спасибо вам за гранты, помощь, но у нас есть свои приоритеты и не нужно диктовать ваши условия. Это не демократия, это не европейский подход", – сказал Барамидзе. Политик верит в то, что результаты выборов в Грузии не будут такими, как того хотят из вне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, гигла барамидзе
политика, грузия, новости, гигла барамидзе
Выборы 2024 года в Грузии будут тяжелыми – политик
15:19 04.05.2023 (обновлено: 15:32 04.05.2023)
Запад заранее дает негативные оценки предвыборной среды в Грузии, чтобы сразу после выборов заявить об их нелегитимности
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Предстоящие парламентские выборы в Грузии обещают быть тяжелыми и пройдут в поляризованной среде, рассказал политик, эксперт, первый посол Грузии в Армении Гигла Барамидзе в беседе со Sputnik Грузия.
Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года по новой полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий в 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей.
"Выборы будут тяжелыми – высокая поляризация. Но думаю, что большинство избирателей не хотят возвращения реваншистов", – сказал Барамидзе.
По его словам, идет подготовка почвы, на Западе заранее даются оценки предвыборной среды в Грузии, чтобы сразу после выборов заявить об их нелегитимности.
"На днях сенатор Джим Риш уже призвал NDI (Национальный демократический институт по международным вопросам США – ред.) наблюдать за выборами в Грузии. Уже даются коррективы. В своем выступлении он использовал слово автократия. Где в Грузии автократия? Где еще демократия, если не у нас", – сказал Барамидзе.
Барамидзе уверен, что избиратели не допустят такого развития событий, и акция противников открытия в Грузии второго фронта, которая прошла 30 апреля на площади Первой республики, еще раз это подтвердила.
"Народ говорит: "Мы устали, не диктуйте нам условий". Будем помогать друг другу. Спасибо вам за гранты, помощь, но у нас есть свои приоритеты и не нужно диктовать ваши условия. Это не демократия, это не европейский подход", – сказал Барамидзе.
Политик верит в то, что результаты выборов в Грузии не будут такими, как того хотят из вне.