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В "Грузинской мечте" увидели рекордную погрешность в исследовании американской организации
В "Грузинской мечте" увидели рекордную погрешность в исследовании американской организации
По словам политика, даже при самой высокой активности избирателей на выборах, "Грузинская мечта" получит 60% голосов 03.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-03T17:04+0400
2023-05-03T17:04+0400
2023-05-03T17:11+0400
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Сложно говорить всерьез об исследовании, где зафиксирована рекордная погрешность, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", комментируя результаты очередного исследования общественного мнения, проведенного в стране одной из американских организаций. Согласно результатам опроса, если бы парламентские выборы проводились завтра, за "Грузинскую мечту" проголосовали бы 20% респондентов. Вторую строчку традиционно занимает крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", которую в свое время основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Ее предпочли 5% опрошенных. Всего за остальные партии проголосовали бы 6%. По словам Мдинарадзе, результаты исследования говорят, что "Грузинская мечта" пользуется гораздо большей поддержкой, чем все остальные партии вместе взятые. Как отметил Мдинарадзе, это данные могут быть близки к правде. "Но вместе с тем, если они убеждают общественность в том, что у "Грузинской мечты" 20%, то мы можем сказать, что зафиксирован 40-процентный рекорд погрешности", – подчеркнул Мдинарадзе. В каком случае "Грузинская мечта" потеряет власть? Эксперт об опросе и предстоящих выборах>>В качестве аргумента Мдинарадзе привел прошедшие 29 апреля в Грузии промежуточные выборы в парламент и сакребуло (местные совещательные органы), а также внеочередные выборы мэров.По словам политика, результаты выборов показали, что даже в случае самой высокой активности, "Грузинская мечта" получает примерно 60% голосов избирателей. "Тогда получается, что зафиксировался 40-процентный рекорд погрешности, и если не обращать внимания на цифры, и просто у "Грузинской мечты" вдвое больше по сравнению со всеми остальными, то тогда да, рейтинг может быть примерно таким", – отметил он. Промежуточные выборы - 2023Промежуточные и внеочередные выборы прошли в 10 муниципалитетах Грузии.Избиратели выбирали мажоритарного депутата парламента Грузии от избирательного округа Поти-Сенаки-Хоби, а также мажоритарных депутатов местных совещательных органов – сакребуло города Кутаиси и сакребуло районов Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули. Выбирали также мэров районов Цагери и Терджолы.Блестяще организованные с беспрецедентным доверием – наблюдатели оценили выборы в Грузии>>Ведущие оппозиционные партии отказались от участия в выборах. Главные оппоненты власти – крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники, назвали эти выборы фарсом. Мелкие партии в основном объясняли свое решение нехваткой ресурсов и подготовкой к парламентским выборам 2024 года. О необходимости подготовки к выборам 2024 года заявили и в "Нацдвижении".Согласно предварительным результатам голосования, в борьбе за место депутата парламента Грузии от округа Поти, Сенаки и Хоби лидирует кандидат от правящей "Грузинской мечты" Георгий Хахубия, набравший 95,3% голосов пришедших на избирательные участки избирателей. Его конкурентом был кандидат от оппозиционной партии "Свободная Грузия" Бесики Цулеискири (4,7%).В местные совещательные органы (сакребуло) в Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе и Тианети баллотировались только кандидаты от правящей партии.По предварительным данным, Михаил Гиоргадзе в Кутаиси набрал 5 396 голосов (100%), Зураб Мухулишвили в Гурджаани – 1 347 голосов (100%), Роин Небадзе в Ахалцихе – 463 голоса (100%), Иосеб Матурели в Тианенти – 345 голосов (100%).В Ткибули представитель "Грузинской мечты" Георгий Кереселидзе получил 1 322 голоса (86,63%), а независимый кандидат Георгий Гагошидзе – 204 голоса (13,36%).В выборах мэров участвовали только кандидаты от "Грузинской мечты". Кандидат в мэры района Цагери получил 4 825 голосов (100%), а кандидат в мэры района Терджола Манучар Робакидзе – 11 511 голосов (100%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта
политика, грузия, новости, грузинская мечта
В "Грузинской мечте" увидели рекордную погрешность в исследовании американской организации
17:04 03.05.2023 (обновлено: 17:11 03.05.2023)
По словам политика, даже при самой высокой активности избирателей на выборах, "Грузинская мечта" получит 60% голосов
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Сложно говорить всерьез об исследовании, где зафиксирована рекордная погрешность, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", комментируя результаты очередного исследования общественного мнения, проведенного в стране одной из американских организаций.
Согласно результатам опроса, если бы парламентские выборы проводились завтра, за "Грузинскую мечту" проголосовали бы 20% респондентов. Вторую строчку традиционно занимает крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", которую в свое время основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Ее предпочли 5% опрошенных. Всего за остальные партии проголосовали бы 6%.
"Странно, но результаты исследования такие, что согласно одному параметру вроде бы близки к реальности, но согласно другому – на 40% оторваны от всего. Поэтому нам будет сложно говорить всерьез о результатах этого исследования, если судить хоть немного объективно", – заявил Мдинарадзе журналистам.
По словам Мдинарадзе, результаты исследования говорят, что "Грузинская мечта" пользуется гораздо большей поддержкой, чем все остальные партии вместе взятые.
"Я не знаю, они не углядели данные или что случилось, поскольку если у всех других вместе с "Национальным движением" 11%, а у "Грузинской мечты" 20%, то у "Грузинской мечты" получается примерно вдвое больше, чем у всех остальных", – сказал Мдинарадзе.
Как отметил Мдинарадзе, это данные могут быть близки к правде.
"Но вместе с тем, если они убеждают общественность в том, что у "Грузинской мечты" 20%, то мы можем сказать, что зафиксирован 40-процентный рекорд погрешности", – подчеркнул Мдинарадзе.
В качестве аргумента Мдинарадзе привел прошедшие 29 апреля в Грузии промежуточные выборы в парламент и сакребуло (местные совещательные органы), а также внеочередные выборы мэров.
По словам политика, результаты выборов показали, что даже в случае самой высокой активности, "Грузинская мечта" получает примерно 60% голосов избирателей.
"Тогда получается, что зафиксировался 40-процентный рекорд погрешности, и если не обращать внимания на цифры, и просто у "Грузинской мечты" вдвое больше по сравнению со всеми остальными, то тогда да, рейтинг может быть примерно таким", – отметил он.
Промежуточные выборы - 2023
Промежуточные и внеочередные выборы прошли в 10 муниципалитетах Грузии.
Избиратели выбирали мажоритарного депутата парламента Грузии от избирательного округа Поти-Сенаки-Хоби, а также мажоритарных депутатов местных совещательных органов – сакребуло города Кутаиси и сакребуло районов Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули. Выбирали также мэров районов Цагери и Терджолы.
Ведущие оппозиционные партии отказались от участия в выборах. Главные оппоненты власти – крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники, назвали эти выборы фарсом. Мелкие партии в основном объясняли свое решение нехваткой ресурсов и подготовкой к парламентским выборам 2024 года. О необходимости подготовки к выборам 2024 года заявили и в "Нацдвижении".
Согласно предварительным результатам голосования, в борьбе за место депутата парламента Грузии от округа Поти, Сенаки и Хоби лидирует кандидат от правящей "Грузинской мечты" Георгий Хахубия, набравший 95,3% голосов пришедших на избирательные участки избирателей. Его конкурентом был кандидат от оппозиционной партии "Свободная Грузия" Бесики Цулеискири (4,7%).
В местные совещательные органы (сакребуло) в Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе и Тианети баллотировались только кандидаты от правящей партии.
По предварительным данным, Михаил Гиоргадзе в Кутаиси набрал 5 396 голосов (100%), Зураб Мухулишвили в Гурджаани – 1 347 голосов (100%), Роин Небадзе в Ахалцихе – 463 голоса (100%), Иосеб Матурели в Тианенти – 345 голосов (100%).
В Ткибули представитель "Грузинской мечты" Георгий Кереселидзе получил 1 322 голоса (86,63%), а независимый кандидат Георгий Гагошидзе – 204 голоса (13,36%).
В выборах мэров участвовали только кандидаты от "Грузинской мечты". Кандидат в мэры района Цагери получил 4 825 голосов (100%), а кандидат в мэры района Терджола Манучар Робакидзе – 11 511 голосов (100%).