https://sputnik-georgia.ru/20230503/v-gruzinskoy-mechte-uvideli-rekordnuyu-pogreshnost-v-issledovanii-amerikanskoy-organizatsii-277319237.html

В "Грузинской мечте" увидели рекордную погрешность в исследовании американской организации

В "Грузинской мечте" увидели рекордную погрешность в исследовании американской организации

По словам политика, даже при самой высокой активности избирателей на выборах, "Грузинская мечта" получит 60% голосов 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T17:04+0400

2023-05-03T17:04+0400

2023-05-03T17:11+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Сложно говорить всерьез об исследовании, где зафиксирована рекордная погрешность, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", комментируя результаты очередного исследования общественного мнения, проведенного в стране одной из американских организаций. Согласно результатам опроса, если бы парламентские выборы проводились завтра, за "Грузинскую мечту" проголосовали бы 20% респондентов. Вторую строчку традиционно занимает крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", которую в свое время основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Ее предпочли 5% опрошенных. Всего за остальные партии проголосовали бы 6%. По словам Мдинарадзе, результаты исследования говорят, что "Грузинская мечта" пользуется гораздо большей поддержкой, чем все остальные партии вместе взятые. Как отметил Мдинарадзе, это данные могут быть близки к правде. "Но вместе с тем, если они убеждают общественность в том, что у "Грузинской мечты" 20%, то мы можем сказать, что зафиксирован 40-процентный рекорд погрешности", – подчеркнул Мдинарадзе. В каком случае "Грузинская мечта" потеряет власть? Эксперт об опросе и предстоящих выборах>>В качестве аргумента Мдинарадзе привел прошедшие 29 апреля в Грузии промежуточные выборы в парламент и сакребуло (местные совещательные органы), а также внеочередные выборы мэров.По словам политика, результаты выборов показали, что даже в случае самой высокой активности, "Грузинская мечта" получает примерно 60% голосов избирателей. "Тогда получается, что зафиксировался 40-процентный рекорд погрешности, и если не обращать внимания на цифры, и просто у "Грузинской мечты" вдвое больше по сравнению со всеми остальными, то тогда да, рейтинг может быть примерно таким", – отметил он. Промежуточные выборы - 2023Промежуточные и внеочередные выборы прошли в 10 муниципалитетах Грузии.Избиратели выбирали мажоритарного депутата парламента Грузии от избирательного округа Поти-Сенаки-Хоби, а также мажоритарных депутатов местных совещательных органов – сакребуло города Кутаиси и сакребуло районов Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули. Выбирали также мэров районов Цагери и Терджолы.Блестяще организованные с беспрецедентным доверием – наблюдатели оценили выборы в Грузии>>Ведущие оппозиционные партии отказались от участия в выборах. Главные оппоненты власти – крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники, назвали эти выборы фарсом. Мелкие партии в основном объясняли свое решение нехваткой ресурсов и подготовкой к парламентским выборам 2024 года. О необходимости подготовки к выборам 2024 года заявили и в "Нацдвижении".Согласно предварительным результатам голосования, в борьбе за место депутата парламента Грузии от округа Поти, Сенаки и Хоби лидирует кандидат от правящей "Грузинской мечты" Георгий Хахубия, набравший 95,3% голосов пришедших на избирательные участки избирателей. Его конкурентом был кандидат от оппозиционной партии "Свободная Грузия" Бесики Цулеискири (4,7%).В местные совещательные органы (сакребуло) в Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе и Тианети баллотировались только кандидаты от правящей партии.По предварительным данным, Михаил Гиоргадзе в Кутаиси набрал 5 396 голосов (100%), Зураб Мухулишвили в Гурджаани – 1 347 голосов (100%), Роин Небадзе в Ахалцихе – 463 голоса (100%), Иосеб Матурели в Тианенти – 345 голосов (100%).В Ткибули представитель "Грузинской мечты" Георгий Кереселидзе получил 1 322 голоса (86,63%), а независимый кандидат Георгий Гагошидзе – 204 голоса (13,36%).В выборах мэров участвовали только кандидаты от "Грузинской мечты". Кандидат в мэры района Цагери получил 4 825 голосов (100%), а кандидат в мэры района Терджола Манучар Робакидзе – 11 511 голосов (100%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта