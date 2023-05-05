https://sputnik-georgia.ru/20230505/batumi---mesto-vstrechi-istorii-i-novykh-biznes-vozmozhnostey---rizhvadze-v-intervyu-dlya-oae-277372281.html

Батуми – место встречи истории и новых бизнес-возможностей – Рижвадзе в интервью для ОАЭ

Батуми – место встречи истории и новых бизнес-возможностей – Рижвадзе в интервью для ОАЭ

Глава аджарского правительства рассказал о преимуществах региона и Батуми в частности 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T14:33+0400

2023-05-05T14:33+0400

2023-05-05T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Черноморский курортный город Батуми – место, где история встречается с современностью и новыми бизнес-возможностями, сказал глава аджарского правительства Торнике Рижвадзе в интервью туристическому изданию Объединенных Арабских Эмиратов ATM Yearbook.Рижвадзе посетил международную туристическую выставку в ОАЭ – ATM Dubai 2023. На одной из самых крупных выставок Ближнего Востока вместе с администрацией туризма Грузии представлены еще 52 грузинские туристические компании и гостиницы.Глава аджарского правительства отметил, что Батуми заслуженно носит статус быстро развивающегося туристического и бизнес-направления. Город привлекателен в течение всего года благодаря своей уникальной культуре, традициями, нетронутой природе и прекрасной набережной.Батуми прославили на 100 млн человек – INDEPENDENT включил город в топ-10 направлений>>В статье отмечено, что Батуми продолжает развиваться, поэтому особое внимание уделяется не только строительству современных зданий, но и восстановлению исторических мест и консервации старого города.Кроме того, Батуми отличается популярными инвестиционными местами, а также дружественной бизнес-средой, говорится в статье.Грузия и Аджария показали свою устойчивость перед глобальными вызовами и превратились в важный региональный центр для международного бизнеса. "Нашим главным приоритетом является сохранение мира, стабильности и защита правильного курса в стране, особенно в регионе", – подчеркнул Рижвадзе.Доходы от туризма в Аджарии, по информации пресс-службы правительства, удвоились по сравнению с 2019 годом. В 2022 году Аджарию посетили 3 909 094 местных и иностранных визитера. Доходы от международных поездок в Грузии превысили 3,5 миллиарда долларов США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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