https://sputnik-georgia.ru/20230505/chto-nelzya-delat-v-yurev-den-2023-narodnye-primety-prazdnika-277387694.html

Что нельзя делать в Юрьев день 2023: народные приметы праздника

Что нельзя делать в Юрьев день 2023: народные приметы праздника

Православная церковь 6 мая отмечает день памяти святого Георгия Победоносца, пострадавшего за веру в III веке 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T21:14+0400

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В народном календаре праздник называется "Юрьев день", с которым связаны многочисленные приметы и запреты. Что нельзя делать в день памяти Георгия Победоносца и какие приметы связаны с праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать В Юрьев день нельзя работать в огороде или делать уборку в доме – можно нанести вред хозяйству. Нельзя в Юрьев день заниматься рукодельем, особенно вязать шерстяные вещи – это плохая примета, всех овец перегрызут волки. Нельзя использовать в народный праздник ножницы, особенно стричь волосы – они ослабнут и начнут сильно выпадать. Сориться, кричать и ругаться в Юрьев день нельзя – по народным приметам ругающегося человека будут преследовать неудачи и может убить грозой. Нельзя в Юрьев день обижать животных, тем более убивать их, так как Георгий Победоносец является их покровителем. Начинать важные дела в Юрьев день нельзя – любое начинание может оказаться неудачным. По приметам Юрьев день считается днем прощения, мира и добра, поэтому обижать близких и друзей или обижаться на них нельзя. Народные приметы В старину по погодным явлениям в Юрьев день определяли, каким будет урожай. К примеру, на богатый урожай гречихи указывал иней на деревьях, а утренняя роса 6 мая – это явная примета, что ожидается знатный урожай проса. По народным приметам дождь в праздник обещает богатый урожай злаковых культур, однако гречки будет мало. А если пойдет сильный дождь – значит, травы вырастет много. Холодная погода продержится еще долго, если в Юрьев день пасмурно и дует порывистый ветер, а если в праздник тепло – эта примета, указывающая на то, что лето не за горами. По приметам удачными станут поздние посевы, если с утра в Юрьев день пасмурно или дождливо, но к вечеру распогодилось, а если ночь на праздник теплая – значит, хлеб созреет до первых морозов. Материал подготовлен на основе открытых материалов.

https://sputnik-georgia.ru/20230505/den-pamyati-georgiya-pobedonostsa-2023-molitvy-o-chem-prosyat-svyatogo-277384303.html

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