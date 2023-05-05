https://sputnik-georgia.ru/20230505/delo-o-gibeli-gruzinskoy-programmistki--glava-mvd-somnevaetsya-v-pokazaniyakh-sledovatelya-277386448.html
Дело о гибели грузинской программистки – глава МВД сомневается в показаниях следователя
Дело о гибели грузинской программистки – глава МВД сомневается в показаниях следователя
Телевизионное интервью следователя Серго Шубитидзе стало основанием для возбуждения уголовного дела о фальсификации улик 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T20:24+0400
2023-05-05T20:24+0400
2023-05-05T20:24+0400
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вахтанг гомелаури
мвд грузии
таинственная гибель девушки-программиста в грузии
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Информация следователя Серго Шубитидзе, расследовавшего на первом этапе смерть грузинской программистки Тамар Бачалиашвили, вызывает сомнения, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Спустя почти три года после гибели Бачалиашвили следователь заявил, что телефон девушки, который в свое время был главной уликой в деле, был не опечатан после изъятия и в нем не было ни одного личного сообщения начиная с 15 июля. В телефоне сохранились ее запросы в интернете, которые следствие расценило как доказательство планируемого самоубийства. Он отметил, что не знает, почему следователь решил, что телефон был опечатан потом. Между тем телевизионное интервью следователя Серго Шубитидзе стало основанием для возбуждения уголовного дела о фальсификации улик. Смерть грузинской программистки – дело спустя три года получило новый оборот >>Сам Шубитидзе уже дал показания следствию. Их детали на данном этапе не разглашаются. Тамар Бачалиашвили нашли мертвой 22 июля 2020 года после пяти дней поисков в ее же машине в 65 километрах от Тбилиси, в районе Тетрицкаро. Анализ вещественных доказательств, а также судебно-медицинская и химико-токсикологическая экспертиза тела показали, что причиной смерти девушки стала интоксикация медикаментами. По официальной версии, она покончила с собой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, вахтанг гомелаури, мвд грузии, таинственная гибель девушки-программиста в грузии
грузия, новости, происшествия, вахтанг гомелаури, мвд грузии, таинственная гибель девушки-программиста в грузии
Дело о гибели грузинской программистки – глава МВД сомневается в показаниях следователя
Телевизионное интервью следователя Серго Шубитидзе стало основанием для возбуждения уголовного дела о фальсификации улик
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Информация следователя Серго Шубитидзе, расследовавшего на первом этапе смерть грузинской программистки Тамар Бачалиашвили, вызывает сомнения, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
Спустя почти три года после гибели Бачалиашвили следователь заявил, что телефон девушки, который в свое время был главной уликой в деле, был не опечатан после изъятия и в нем не было ни одного личного сообщения начиная с 15 июля. В телефоне сохранились ее запросы в интернете, которые следствие расценило как доказательство планируемого самоубийства.
"Безусловно, я думаю его информация неправильная, так как все делалось по закону и телефон был опечатан там же на месте. Это снято на камеру. Наше экспертное бюро снимало все без перерыва. Все заснято, и у нас есть факты", – сказал Гомелаури.
Он отметил, что не знает, почему следователь решил, что телефон был опечатан потом.
Между тем телевизионное интервью следователя Серго Шубитидзе стало основанием для возбуждения уголовного дела о фальсификации улик.
Сам Шубитидзе уже дал показания следствию. Их детали на данном этапе не разглашаются.
Тамар Бачалиашвили нашли мертвой 22 июля 2020 года после пяти дней поисков в ее же машине в 65 километрах от Тбилиси, в районе Тетрицкаро. Анализ вещественных доказательств, а также судебно-медицинская и химико-токсикологическая экспертиза тела показали, что причиной смерти девушки стала интоксикация медикаментами. По официальной версии, она покончила с собой.