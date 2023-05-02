https://sputnik-georgia.ru/20230502/smert-gruzinskoy-programmistki--delo-spustya-tri-goda-poluchilo-novyy-oborot-277283738.html

Смерть грузинской программистки – дело спустя три года получило новый оборот

Смерть грузинской программистки – дело спустя три года получило новый оборот

Интервью следователя Серго Шубитидзе, расследовавшего на первом этапе смерть грузинской программистки Тамар Бачалиашвили, стало основанием для возбуждения... 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T21:27+0400

2023-05-02T21:27+0400

2023-05-02T21:27+0400

грузия

происшествия

аналитика

таинственная гибель девушки-программиста в грузии

политика

обзоры

генеральная прокуратура грузии

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Тамар Бачалиашвили нашли мертвой после пяти дней поисков в ее же машине 22 июля 2020 года в 65 километрах от Тбилиси, в районе Тетрицкаро. Анализ вещественных доказательств по делу, а также судебно-медицинская и химико-токсикологическая экспертиза тела Тамар Бачалиашвили показали, что причиной смерти девушки стала интоксикация медикаментами. По официальной версии девушка покончила с собой. Спустя почти три года после гибели Бачалиашвили следователь рассказал, что телефон девушки, который в свое время был главной уликой в деле, из-за запросов в интернете, доказывающих факт самоубийства, был не опечатан после изъятия, и в нем не было ни одного личного сообщения начиная с 15 июля. Кроме того, следователь высказал сомнение и поводу заключения экспертизы, что тело с 18 июля (день пропажи Бачалиашвили) до 22 июля было в машине, исходя из степени разложения и числа яиц и личинок. Он высказал предположение, что тело, скорее, лежало на земле, а после попало в машину. Новое расследование Незамедлительно после интервью Шубитидзе Генпрокуратура возбудила уголовное дело и пригласила его на опрос 2 мая. По данным прокуратуры, спустя 10 дней после начала расследования по просьбе семьи Бачалиашвили дело было передано департаменту центральной криминальной полиции, а с 17 августа его передали прокуратуре для расследования. Именно прокуратура и установила факт самоубийства Бачалиашвили. Смерть программистки в Грузии: свидетельница по делу задержана за подделку улик >>Прокуратура также отмечает, что на время гибели девушки детектив-следователь департамента Квемо Картли Серго Шубитидзе, пока дело было у него, опросил трех свидетелей, составил 11 протоколов изъятия образцов, два протокола запроса информации, четыре протокола осмотра и два протокола изъятия. Шубитидзе на опрос прокуратуры не явился и даст показания в присутствии судьи, заявила его адвокат Мариам Маградзе. "Наше требование и его желанием было дать показания в присутствии судьи-магистрата", – сказала Маградзе. Самое запутанное дело Дело о гибели Тамар Бачалиашвили было одним из самых громких и запутанных в истории уголовных дел. Семья Бачалиашвили изначально связывала ее смерть с ее работой и утверждала, что девушку убили. Бачалиашвили работала на компанию Zeg Ltd, и, как утверждает семья, у нее мог оказаться некий компромат. Мать погибшей девушки Теона Тамазашвили даже утверждала, что смерть дочери связана с расшифровкой схемы поставок оружия во время войны в Нагорном Карабахе. Откуда и для чего появились фальшивые кадры в деле о гибели Бачалиашвили?>>По другой версии, девушка, будучи опытным программистом, сумела проникнуть в секретные файлы с компроматом на трех высокопоставленных чиновников. Однако расследование прокуратуры полностью опровергло версию об убийстве. Следствие выяснило, что Тамар Бачалиашвили пыталась покончить с собой еще в 2012 году. Попытка девушки оказалась неудачной, чего она не могла себе простить. Мысли о суициде стали вновь посещать Бачалиашвили после того, как она начала работать в новой фирме и познакомилась со своим шефом, в которого безответно влюбилась. Прокуратура Грузии раскрыла страшные детали самоубийства программистки и закрыла дело>>В письмах, обнаруженных следователями на сайте momavali.me, Тамар Бачалиашвили рассказывает о своей любви к шефу, о том, как она страдает и думает о самоубийстве. Известно также, что в феврале 2020 года Тамар Бачалиашвили начала ходить на сеансы к психологу. Девушка неоднократно вводила в поисковую сиcтему Google вопросы о препаратах, которые при передозировке вызывают мгновенную остановку сердца. По версии следствия, за несколько дней до исчезновения она искала в интернете информацию о способах самоубийства. Хронология последнего дня Следствие установило, что 17 июля, за день до исчезновения, Тамар Бачалиашвили на своем автомобиле приезжала к аптекам на улице Горгасали в городе Рустави, где купила в общей сложности более 100 различных таблеток, среди них снотворные, антидепрессанты, препараты, содержащие кофеин-бензоат. Следствию удалось полностью восстановить маршрут Тамар Бачалиашвили в день ее самоубийства 18 июля. Подлинность данных подтверждается аккаунтом Бачалиашвили в "Google" – геолокацией и записями внешних камер наблюдения. В результате следственных действий было однозначно установлено, что с момента прибытия Тамар Бачалиашвили на место, где она покончила с собой на опушке леса близ села Мацевани, муниципалитет Тетрицкаро, 18 июля 2020 года и до обнаружения автомобиля на месте происшествия (22 июля) в машине не было никого, кроме Тамар Бачалиашвили. Задержанный по делу погибшей программистки освобожден под залог >>Тело девушки было обнаружено на заднем сидении машины, открыть двери которой удалось только после прибытия на место отца погибшей, у которого был дубликат ключей. Двери машины были закрыты изнутри, все стекла подняты. Также экспертиза установила, что на теле девушки нет следов механического повреждения. Кроме того, вскрытие установило, что обнаруженные в ее теле медикаменты были приняты обычным путем, а не введены при помощи инъекции. Экспертиза исключила факт подмешивания медикаментов в воду, которую пила девушка, так как в бутылке с водой, найденной в машине, не было обнаружено никаких посторонних примесей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, аналитика, таинственная гибель девушки-программиста в грузии, политика, обзоры, генеральная прокуратура грузии