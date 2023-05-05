https://sputnik-georgia.ru/20230505/dokhody-ot-reklamy-gruzinskikh-telekanalov-sokratilis-277374172.html

Доходы от рекламы грузинских телеканалов сократились

Доходы от рекламы грузинских телеканалов сократились

В первом квартале доходы телекомпаний от коммерческой рекламы составили 14,1 миллиона лари 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T15:24+0400

2023-05-05T15:24+0400

2023-05-05T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. В первом квартале 2023 года общие рекламные доходы телерадиовещателей Грузии сократились на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 15,6 миллиона лари (6,3 миллиона долларов), сообщает Национальная комиссия по коммуникациям Грузии. Этот доход включает в себя прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины. По информации ведомства, по сравнению с первым кварталом 2022 года, доля спонсорства увеличилась на 1,2%, а доля размещения продукта увеличилась на 5,5%. Что касается радиовещателей, то их рекламные доходы в январе-марте текущего года выросли на 2,6% и составили 1,5 млн лари (604 тысячи долларов). 87,8% доходов радио занимает прямая реклама, оставшуюся часть – спонсорство. Ведомство напомнило, что с 1 марта 2022 года в Грузии действует запрет на рекламу азартных игр. Телеканалы в Грузии стали меньше зарабатывать на рекламе >>До вступления в силу запрета компании-организаторы азартных игр были основными источниками финансирования грузинских телерадиовещателей. В частности, за тот же период прошлого года доходы от рекламы, полученные от игорного сектора, составили 4,8 млн лари (1,9 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальная комиссия по коммуникациям грузии, телевидение, реклама