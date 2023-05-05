https://sputnik-georgia.ru/20230505/dokhody-ot-reklamy-gruzinskikh-telekanalov-sokratilis-277374172.html
Доходы от рекламы грузинских телеканалов сократились
Доходы от рекламы грузинских телеканалов сократились
В первом квартале доходы телекомпаний от коммерческой рекламы составили 14,1 миллиона лари 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T15:24+0400
2023-05-05T15:24+0400
2023-05-05T15:39+0400
грузия
новости
экономика
национальная комиссия по коммуникациям грузии
телевидение
реклама
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251767665_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_44d27705b85b56ab6fcc676a64f36e25.jpg
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. В первом квартале 2023 года общие рекламные доходы телерадиовещателей Грузии сократились на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 15,6 миллиона лари (6,3 миллиона долларов), сообщает Национальная комиссия по коммуникациям Грузии. Этот доход включает в себя прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины. По информации ведомства, по сравнению с первым кварталом 2022 года, доля спонсорства увеличилась на 1,2%, а доля размещения продукта увеличилась на 5,5%. Что касается радиовещателей, то их рекламные доходы в январе-марте текущего года выросли на 2,6% и составили 1,5 млн лари (604 тысячи долларов). 87,8% доходов радио занимает прямая реклама, оставшуюся часть – спонсорство. Ведомство напомнило, что с 1 марта 2022 года в Грузии действует запрет на рекламу азартных игр. Телеканалы в Грузии стали меньше зарабатывать на рекламе >>До вступления в силу запрета компании-организаторы азартных игр были основными источниками финансирования грузинских телерадиовещателей. В частности, за тот же период прошлого года доходы от рекламы, полученные от игорного сектора, составили 4,8 млн лари (1,9 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251767665_196:0:1681:1114_1920x0_80_0_0_2e6595de77bab82407ca024b0674a894.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, национальная комиссия по коммуникациям грузии, телевидение, реклама
грузия, новости, экономика, национальная комиссия по коммуникациям грузии, телевидение, реклама
Доходы от рекламы грузинских телеканалов сократились
15:24 05.05.2023 (обновлено: 15:39 05.05.2023)
В первом квартале доходы телекомпаний от коммерческой рекламы составили 14,1 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. В первом квартале 2023 года общие рекламные доходы телерадиовещателей Грузии сократились на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 15,6 миллиона лари (6,3 миллиона долларов), сообщает Национальная комиссия по коммуникациям Грузии.
Этот доход включает в себя прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины.
"В первом квартале доходы телекомпаний от коммерческой рекламы составили 14,1 миллиона лари (5,7 миллиона долларов), на 2,2 миллиона лари (887 тысяч долларов) меньше, чем в январе-марте прошлого года. 66,7% доходов пришлась на прямую рекламу", – говорится в сообщении комиссии.
По информации ведомства, по сравнению с первым кварталом 2022 года, доля спонсорства увеличилась на 1,2%, а доля размещения продукта увеличилась на 5,5%.
Что касается радиовещателей, то их рекламные доходы в январе-марте текущего года выросли на 2,6% и составили 1,5 млн лари (604 тысячи долларов). 87,8% доходов радио занимает прямая реклама, оставшуюся часть – спонсорство.
Ведомство напомнило, что с 1 марта 2022 года в Грузии действует запрет на рекламу азартных игр.
До вступления в силу запрета компании-организаторы азартных игр были основными источниками финансирования грузинских телерадиовещателей. В частности, за тот же период прошлого года доходы от рекламы, полученные от игорного сектора, составили 4,8 млн лари (1,9 миллиона долларов).