https://sputnik-georgia.ru/20220810/telekanaly-v-gruzii-stali-menshe-zarabatyvat-na-reklame-269323841.html

Телеканалы в Грузии стали меньше зарабатывать на рекламе

Телеканалы в Грузии стали меньше зарабатывать на рекламе

Доход телеканалов от рекламы за отчетный период составил 17,5 миллиона лари, а радиокомпаний – 1,6 миллиона лари 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T07:01+0400

2022-08-10T07:01+0400

2022-08-10T08:00+0400

грузия

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национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Доходы теле- и радиоканалов во втором квартале 2022 года составили 19 миллионов лари, что на 17,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям.По данным комиссии, падение доходов связано с запретом рекламы азартных игр, вступившем в силу с 1 марта.Во втором квартале 2021 года от компаний, занимающихся азартными играми, телевидение и радио получили дохода больше на 4,6 миллиона лари.Ограничения ударили по экономике Грузии - Ассоциация азартных игр >>При этом доход телеканалов от рекламы за отчетный период составил 17,5 миллиона лари, а радиокомпаний – 1,6 миллиона лари.При этом из общего дохода теле- и радиоканалов на прямую рекламу приходится 64,7%, еще 21,7% – доля спонсорских вложений.Из телеканалов на первом месте во втором квартале 2022 года по доходу от рекламы находится телекомпания "Имеди" с доходом 6 миллионов лари, на втором – телеканал "Мтавари архи" с 2,6 миллионами лари, замыкает тройку лидеров по доходам – "Рустави 2" с доходом 2,1 миллиона лари.Сколько заработали грузинские телеканалы на политической рекламе >>Среди радиокомпаний по доходам лидирует "Фортуна", получившая во втором квартале 885 тысяч лари от рекламы, на втором месте – радио "Имеди", доход которой составил 156 тысяч лари. Замыкает тройку лидеров – радио "Палитра" с 91,3 тысячами лари.

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грузия, экономика, новости, телевидение, реклама, национальная комиссия по коммуникациям грузии