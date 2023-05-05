https://sputnik-georgia.ru/20230505/kak-izmenilis-tseny-na-gaz-v-es--statistika-277385516.html

Как изменились цены на газ в ЕС – статистика

Как изменились цены на газ в ЕС – статистика

Цены на газ в странах ЕС стали стремительно расти с начала осени 2021 года 05.05.2023, Sputnik Грузия

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В период со второй половины 2021 года по вторую половину 2022 года цены на газ выросли во всех 27 странах Евросоюза.Согласно данным Статистической службы Европейского союза (Eurostat), представленным в инфографике Sputnik Латвия, больше всего цены на газ выросли в Чехии – прирост составил 231%.На втором месте – Румыния, где прирост составил 165%. На третьем месте расположилась Латвия – прирост 157%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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