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https://sputnik-georgia.ru/20230505/kak-izmenilis-tseny-na-gaz-v-es--statistika-277385516.html
Как изменились цены на газ в ЕС – статистика
Как изменились цены на газ в ЕС – статистика
Цены на газ в странах ЕС стали стремительно расти с начала осени 2021 года 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T20:00+0400
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В период со второй половины 2021 года по вторую половину 2022 года цены на газ выросли во всех 27 странах Евросоюза.Согласно данным Статистической службы Европейского союза (Eurostat), представленным в инфографике Sputnik Латвия, больше всего цены на газ выросли в Чехии – прирост составил 231%.На втором месте – Румыния, где прирост составил 165%. На третьем месте расположилась Латвия – прирост 157%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, экономика, инфографика, инфографика
в мире, новости, экономика, инфографика, инфографика

Как изменились цены на газ в ЕС – статистика

20:00 05.05.2023
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Цены на газ в странах ЕС стали стремительно расти с начала осени 2021 года
Цены на газ в странах ЕС - Sputnik Грузия
В период со второй половины 2021 года по вторую половину 2022 года цены на газ выросли во всех 27 странах Евросоюза.
Согласно данным Статистической службы Европейского союза (Eurostat), представленным в инфографике Sputnik Латвия, больше всего цены на газ выросли в Чехии – прирост составил 231%.
На втором месте – Румыния, где прирост составил 165%. На третьем месте расположилась Латвия – прирост 157%.
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