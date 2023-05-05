https://sputnik-georgia.ru/20230505/kak-izmenilis-tseny-na-gaz-v-es--statistika-277385516.html
Как изменились цены на газ в ЕС – статистика
Как изменились цены на газ в ЕС – статистика
Цены на газ в странах ЕС стали стремительно расти с начала осени 2021 года 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T20:00+0400
2023-05-05T20:00+0400
2023-05-05T20:00+0400
в мире
новости
экономика
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0b/266585883_0:137:2117:1328_1920x0_80_0_0_e5b65539506f4b921418ecdd36f094c4.png
В период со второй половины 2021 года по вторую половину 2022 года цены на газ выросли во всех 27 странах Евросоюза.Согласно данным Статистической службы Европейского союза (Eurostat), представленным в инфографике Sputnik Латвия, больше всего цены на газ выросли в Чехии – прирост составил 231%.На втором месте – Румыния, где прирост составил 165%. На третьем месте расположилась Латвия – прирост 157%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0b/266585883_0:0:2117:1589_1920x0_80_0_0_1a328a42458728243721eea85f595ad8.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, экономика, инфографика, инфографика
в мире, новости, экономика, инфографика, инфографика
Как изменились цены на газ в ЕС – статистика
Цены на газ в странах ЕС стали стремительно расти с начала осени 2021 года
В период со второй половины 2021 года по вторую половину 2022 года цены на газ выросли во всех 27 странах Евросоюза.
Согласно данным Статистической службы Европейского союза (Eurostat), представленным в инфографике Sputnik Латвия
, больше всего цены на газ выросли в Чехии – прирост составил 231%.
На втором месте – Румыния, где прирост составил 165%. На третьем месте расположилась Латвия – прирост 157%.