https://sputnik-georgia.ru/20230505/kvaratskheliya-stal-chempionom-italii---napoli-dozhdalsya-pobedy-spustya-33-goda-277365781.html
Кварацхелия стал чемпионом Италии – "Наполи" дождался победы спустя 33 года
Кварацхелия стал чемпионом Италии – "Наполи" дождался победы спустя 33 года
Хвича Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в чемпионате Италии 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T10:55+0400
2023-05-05T10:55+0400
2023-05-05T11:18+0400
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хвича кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Итальянский клуб грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия "Наполи" спустя 33 года в третий раз в истории клуба досрочно выиграл чемпионат Италии. Неаполитанцы дважды выигрывали серию А при легендарном нападающем Диего Марадоне в сезонах 1986/87 и 1989/90. Теперь на флаге южан будет красоваться третья звезда. В матче 33 тура серии А против "Удинезе" неаполитанцам нужно было заработать одно очко, чтобы оформить досрочную победу в серии А, и официально закрепить за собой чемпионство. "Наполи" активно начал игру, но на 13 минуте хозяева вышли вперед благодаря результативному голу Санди Ловрича, и выиграли первый тайм – 1:0. Лучше только Месси и де Брюйне – Кварацхелия вошел в топ-3 ассистентов>>После перерыва "Наполи" быстро сравнял счет. На 52 минуте пара Кварацхелия и Осимхен сделала свое дело: после стандартного положения Хвича ударил по воротом, а вратарь соперника отразил мяч прямо на нигерийского форварда – 1:1. Против Кварацхелия много фолили, и тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти решил заменить грузина на 86 минуте. За концовкой матча Квара наблюдал со скамейки запасных. Итоговый счет игры – 1:1. После 33 туров "Наполи" набрал 80 очков, стал недосягаемым для ближайшего преследователя "Лацио"(64) и официально завоевал титул чемпиона Италии. Авторитетное издание The Washington Post сразу после матча посвятило статью победе "Наполи" в чемпионате Италии, особо отметив заслугу Хвичи Кварацхелия и Виктора Осимхена в завоевании долгожданного трофея. Как отмечает автор, благодаря своим навыкам грузинскому вингеру быстро дали прозвище по имени величайшего героя "Наполи", аргентинца Диего Марадоны, его стали называть "Кварадона". Хвича Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в Серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе. Он стал вторым грузинским игроком, после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи"
спорт, новости, грузия, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи"
Кварацхелия стал чемпионом Италии – "Наполи" дождался победы спустя 33 года
10:55 05.05.2023 (обновлено: 11:18 05.05.2023)
Хвича Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в чемпионате Италии
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Итальянский клуб грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия "Наполи" спустя 33 года в третий раз в истории клуба досрочно выиграл чемпионат Италии.
Неаполитанцы дважды выигрывали серию А при легендарном нападающем Диего Марадоне в сезонах 1986/87 и 1989/90. Теперь на флаге южан будет красоваться третья звезда.
В матче 33 тура серии А против "Удинезе" неаполитанцам нужно было заработать одно очко, чтобы оформить досрочную победу в серии А, и официально закрепить за собой чемпионство.
"Наполи" активно начал игру, но на 13 минуте хозяева вышли вперед благодаря результативному голу Санди Ловрича, и выиграли первый тайм – 1:0.
После перерыва "Наполи" быстро сравнял счет. На 52 минуте пара Кварацхелия и Осимхен сделала свое дело: после стандартного положения Хвича ударил по воротом, а вратарь соперника отразил мяч прямо на нигерийского форварда – 1:1.
Против Кварацхелия много фолили, и тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти решил заменить грузина на 86 минуте. За концовкой матча Квара наблюдал со скамейки запасных. Итоговый счет игры – 1:1.
После 33 туров "Наполи" набрал 80 очков, стал недосягаемым для ближайшего преследователя "Лацио"(64) и официально завоевал титул чемпиона Италии.
Авторитетное издание The Washington Post сразу после матча посвятило статью победе "Наполи" в чемпионате Италии, особо отметив заслугу Хвичи Кварацхелия и Виктора Осимхена в завоевании долгожданного трофея.
"Они и представить себе не могли, что совершенно никому не известный грузинский вингер и малоизвестный нигерийский нападающий смогут по крупицам собрать команду и вывести ее на вершину. Конечно, Хвиче Кварацхелия и Виктору Осимхену помогли их одноклубники, но нет сомнений, что эти два игрока были главными фигурами, которые помогли "Наполи" сыграть вничью 1:1 с "Удинезе" и выиграть титул", – говорится в статье WP.
Как отмечает автор, благодаря своим навыкам грузинскому вингеру быстро дали прозвище по имени величайшего героя "Наполи", аргентинца Диего Марадоны, его стали называть "Кварадона".
"Когда Кварацхелия не может забить гол, он помогает другим и является одним из лучших ассистентов в лиге с 10 результативными передачами", – говорится в статье.
Хвича Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в Серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе.
Он стал вторым грузинским игроком, после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.