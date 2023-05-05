https://sputnik-georgia.ru/20230505/kvaratskheliya-stal-chempionom-italii---napoli-dozhdalsya-pobedy-spustya-33-goda-277365781.html

Кварацхелия стал чемпионом Италии – "Наполи" дождался победы спустя 33 года

Кварацхелия стал чемпионом Италии – "Наполи" дождался победы спустя 33 года

Хвича Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в чемпионате Италии 05.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Итальянский клуб грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия "Наполи" спустя 33 года в третий раз в истории клуба досрочно выиграл чемпионат Италии. Неаполитанцы дважды выигрывали серию А при легендарном нападающем Диего Марадоне в сезонах 1986/87 и 1989/90. Теперь на флаге южан будет красоваться третья звезда. В матче 33 тура серии А против "Удинезе" неаполитанцам нужно было заработать одно очко, чтобы оформить досрочную победу в серии А, и официально закрепить за собой чемпионство. "Наполи" активно начал игру, но на 13 минуте хозяева вышли вперед благодаря результативному голу Санди Ловрича, и выиграли первый тайм – 1:0. Лучше только Месси и де Брюйне – Кварацхелия вошел в топ-3 ассистентов>>После перерыва "Наполи" быстро сравнял счет. На 52 минуте пара Кварацхелия и Осимхен сделала свое дело: после стандартного положения Хвича ударил по воротом, а вратарь соперника отразил мяч прямо на нигерийского форварда – 1:1. Против Кварацхелия много фолили, и тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти решил заменить грузина на 86 минуте. За концовкой матча Квара наблюдал со скамейки запасных. Итоговый счет игры – 1:1. После 33 туров "Наполи" набрал 80 очков, стал недосягаемым для ближайшего преследователя "Лацио"(64) и официально завоевал титул чемпиона Италии. Авторитетное издание The Washington Post сразу после матча посвятило статью победе "Наполи" в чемпионате Италии, особо отметив заслугу Хвичи Кварацхелия и Виктора Осимхена в завоевании долгожданного трофея. Как отмечает автор, благодаря своим навыкам грузинскому вингеру быстро дали прозвище по имени величайшего героя "Наполи", аргентинца Диего Марадоны, его стали называть "Кварадона". Хвича Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в Серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе. Он стал вторым грузинским игроком, после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи"