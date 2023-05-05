https://sputnik-georgia.ru/20230505/pandemii-covid-19-zavershilas---glava-voz-vystupil-s-zayavleniem-277383926.html

Пандемия COVID-19 завершилась – глава ВОЗ выступил с заявлением

Пандемия COVID-19 завершилась – глава ВОЗ выступил с заявлением

В Грузии за три года число инфицированных достигло 1 миллиона 825 тысяч, из них 16 965 человек скончались 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T18:09+0400

2023-05-05T18:09+0400

2023-05-05T18:25+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. ВОЗ объявила пандемию COVID-19 30 января 2020 года. За три года организация зафиксировала 7 миллионов смертей, но их реальное количество, по словам Гебрейесуса, может достигать 20 млн.Таким образом, как отметил Гебрейесус, Всемирная организация здравоохранения больше не считает COVID-19 мировой чрезвычайной угрозой.Первый пациент, инфицированный коронавирусом COVID-19, в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года, однако в течение последующих двух недель количество заболевших начало стремительно расти, и власти официально признали, что в стране началась пандемия инфекции, о которой мир в тот момент не знал практически ничего.Больше всего случаев в Грузии зафиксировали в 2022 году, когда в день выявляли по 26 тысяч новых случаев.Три года c начала пандемии коронавируса в Грузии – что было, есть и будет? >>В Грузии за три года число инфицированных достигло 1 миллиона 825 тысяч, из них 16 965 человек скончались.В Грузии с 1 января 2023 года число зараженных колебалось в пределах от 200 до 500 человек в день. Сегодня максимальное количество инфицированных в день составляет 450 человек, а минимальное – 200-300.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, грузия, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире