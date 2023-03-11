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Три года c начала пандемии коронавируса в Грузии – что было, есть и будет?

Три года c начала пандемии коронавируса в Грузии – что было, есть и будет?

Ровно три года назад Грузия официально объявила о начале пандемии коронавируса в стране 11.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-11T19:00+0400

2023-03-11T19:00+0400

2023-03-11T19:17+0400

коронавирус covid-19

ситуация с коронавирусом covid-19 в мире

коронавирус в грузии

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Ровно три года назад Всемирная организация здравоохранения официально объявила о начале пандемии коронавируса в стране. Первый пациент, инфицированный коронавирусом COVID-19, в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года, однако в течение последующих двух недель количество заболевших начало стремительно расти, и власти официально признали, что в стране началась пандемия инфекции, о которой мир в тот момент не знал практически ничего. Больше всего случаев в Грузии зафиксировали в 2022 году, когда в день выявляли по 26 тысяч новых случаев. Одним из самых критических периодов для Грузии оказался август 2021 года, когда в стране оставалось всего 500 свободных коек. Места в клиниках были переполнены, властям пришлось открыть полевые госпитали. Во всех клиниках страны лечение коронавируса было совершенно бесплатным для всех граждан вне зависимости от возраста и тяжести течения заболевания. Грузинские медики, впрочем, так же как и их иностранные коллеги, боролись с новым вирусом "голыми руками". Известные препараты и методы борьбы с вирусом не помогали. Коронавирус только набирал обороты, мутировал и становился все более агрессивным. Стране пришлось пережить несколько ударных волн распространения коронавируса, во время которых властям пришлось прибегнуть к полному локдауну; закрытию въезда в города и села, наиболее пострадавшие из-за инфекции; открытию полевых госпиталей, созданию ковид-гостиниц, онлайн-клиник; введению так называемых ковид-паспортов. Статистика в мире и Грузии Последняя статистика коронавируса такова – более 681 миллиона инфицированных в мире и 6,8 миллиона смертей. В Грузии же за три года число инфицированных достигло 1 миллиона 825 тысяч, из них 16 965 человек скончались. В Грузии с 1 января 2023 года число зараженных колебалось в пределах от 200 до 500 человек в день. Сегодня максимальное количество инфицированных в день составляет 450 человек, а минимальное – 200-300. Затянувшаяся пандемия – почему ВОЗ не объявляет об окончании COVID-19? Всемирная организация здравоохранения не спешит с объявлением завершения пандемии коронавируса. Директор Тбилисской детской клиники им. Иашвили, глава национальной группы технических советников иммунизации Иване Чхаидзе разъяснил для читателей Sputnik Грузия, почему ВОЗ не спешит с таким решением, несмотря на то, что динамика распространения коронавируса не возрастающая. Наоборот, каждый день количество инфицированных уменьшается. "Конечно это трудно предугадать, но, скорее всего, весной этого года ВОЗ уже объявит об окончании коронавируса, потому что организация не может ждать нулевого показателя. Такого не будет никогда. Мы должны привыкнуть к информации, что коронавирус останется и будет спутником нашей повседневной жизни так же, как и грипп", – заявил Чхаидзе. Грузинский инфекционист рассказал, когда может завершиться пандемия коронавируса>>Практика показывает, что мутация коронавируса остановилась на "омикроне", точнее на одном из его субвариантов "кракене". Коронавирус уже не приводит к такому количеству смертей, осложнений и госпитализации, как его первые виды – например, китайский или уханьский штамм, или же индийский вариант "дельта". Единственным отличием "кракена" является то, что он является наиболее заразным, но наименее опасным. Исходя из высокой заразности "омикрона" ВОЗ пока откладывает с объявлением о завершении пандемии коронавируса. После завершения пандемии человечество будет вспоминать о коронавирусе сезонно, так же, как и о гриппе, сказал Чхаидзе. Опасность на уровне теории Медик не исключает теоретическую возможность появления новой мутации коронавируса, который и по распространенности, и по тяжести заболевания будет сильнее и опаснее, чем "омикрон". Однако это всего лишь теория, потому что последний такой вариант, вызывавший большее число осложнений и тяжелое течение заболевания, был зафиксирован в ноябре 2021 года. Коронавирус аномально состарил мозг подростков — ученые>>До сегодняшнего дня самым опасным вариантом коронавируса считается "дельта". Все дальнейшие мутации вируса уже не вызывали такую высокую смертность и обращаемость в стационары. "Мы надеемся, что в ближайшие месяцы ВОЗ уже окончательно объявит об окончании пандемии и в этом году мы станем свидетелями того, что коронавирус будет существовать как респираторный вирус", – подчеркнул Чхаидзе. Враг новой вспышки коронавируса Люди стали меньше бояться коронавируса. В супермаркетах, аптеках, транспорте все меньше людей пользуются масками. Быстро забыли и о социальной дистанции, постоянной дезинфекции рук. По словам медиков, соблюдение этих правил может помочь остановить широкое распространение любого вируса – будь то коронавирус, грипп и любое другое респираторное заболевание. Однако только несоблюдение этих правил не может стать причиной возникновения новой вспышки инфекции. Для того, чтобы получить большое число зараженных, нужен новый вариант, новая мутация коронавируса, объяснил Чхаидзе. "Омикрон" вызвал самую большую волну в начале 2022 года, и, соответственно, в Грузии есть много людей, перенесших именно этот вариант коронавируса. Может ли возникнуть рак из-за ковида – ответ онколога>>По словам Чхаидзе, это дает достаточную защиту и на сегодняшний день, то есть определенный иммунитет у населения Грузии есть. С одной стороны, он возник естественным путем, то есть путем перенесения коронавируса, и, с другой стороны, путем вакцинации (в стране с населением 3,7 миллиона человек 1,3 миллиона вакцинированных – ред.). "Следовательно, определенная часть населения имеет иммунитет против циркулирующего вида коронавируса, так что новой вспышки не будет. Все варианты циркулируют под зонтиком "омикрона" и относятся именно к нему. Есть и так называемые "тихие мутации", которые выявляются учеными, но они не могут вызвать какие-либо клинические симптомы", – отметил Чхаидзе. Ученые настроены оптимистично и предполагают, что, исходя из того, что уже больше года не выявлено серьезной мутации, коронавирус исчерпал свои возможности в плане серьезных вспышек и волн. В период "процветания" коронавируса, особенно в 2021 году, каждые 3-4 месяца ученые выявляли новую мутацию и анонсировали очередную волну распространения инфекции. За всеми этими волнами стояли новые варианты коронавируса. На сегодняшний день нового варианта нет, следовательно, не будет и новой волны инфицирования. Дети и коронавирус Дети относятся к группе риска, именно поэтому в период пандемии внимание медиков к ним было особенным. По словам Чхаидзе, дети в Грузии продолжают болеть коронавирусом, но переносят заболевание намного легче, лечатся дома. У них наблюдается невысокая температура, головная боль, боль в горле, кашель, чихание. "Кракен" в Грузии – какова эпидситуация в стране>>"Этот вариант, к счастью, не дает среди детей серьезных осложнений. Так что обращаемость детей с коронавирусом в больницы – очень редкая практика. В основном дети находятся под наблюдением педиатра, и мамы успешно лечат их дома. Этот вариант для детей не такой опасный, как первичные варианты коронавируса – китайский и индийский штаммы", – отметил Чхаидзе. Сорванный процесс вакцинации Процесс вакцинации против коронавируса в Грузии продолжается, однако очень небольшими темпами. Это касается не тех людей, которые сейчас решили вакцинироваться, а тех, которые делают третью или четвертую бустер-дозу. Это в основном медработники или те люди, которые относятся к группе риска. Самым хорошим периодом в процессе вакцинации было лето 2021 года, когда в день в стране прививали по 16-17 тысяч человек. "К сожалению, этот энтузиазм упал, не удалось заручиться поддержкой большего числа населения, и вот по числу вакцинированных Грузия занимает не ведущее место даже в регионе. В этом плане можно сказать, что процесс вакцинации прошел не так, как мы планировали", – заявил Чхаидзе. По его словам, Грузия планировала до конца 2021 года вакцинировать 60% взрослого населения страны, а прививку сделали всего 33% граждан. Головоломка для ученыхНикто не знает, что будет завтра, говорит Чхаидзе и призывает всех, а особенно медсистему и ученых, не расслабляться и быть готовым к новым вызовам. По его словам, никто не может гарантировать, что пандемия коронавируса – последняя из пандемий. Именно поэтому нужно быть очень внимательным, проводить исследования и стараться на шаг опередить мутировавшие вирусы. По словам Чхаидзе, коронавирус до сих пор остается незнакомым вирусом, который вел себя очень особенно и странно во многих отношениях. Например, в отличие от респираторных инфекций, пробуждающихся зимой, коронавирус оставался активным в течение всех четырех сезонов. Онищенко: Грузии не стоит бояться "кракена">>До сих пор для ученых остается загадкой постковидный синдром. Медики не могут понять, почему коронавирус оставляет симптомы, которые длятся от 6 месяцев до года, а то и больше. И не знают, как это лечить. "Несмотря на эти три года, мы все еще очень мало знаем о коронавирусе. Пока полностью не расшифрован даже патогенез этого вируса, мы не знаем, как он действует", – заявил Чхаидзе. Летальные исходы инфицированных людей вызваны не самим коронавирусом, а тем сдвигом в иммунной фазе, который возник уже впоследствии болезни, объяснил Чхаидзе. По его словам, остается загадкой, почему возникла эта иммунная фаза. По словам Чхаидзе, за три года невозможно узнать многое о таком вирусе, и, вероятнее всего, последующие годы будут полностью посвящены работе по изучению природы коронавируса. Ученым предстоит открыть и происхождение коронавируса. До сих пор никто точно не знает, как и откуда он возник. Медики твердят, что рано прощаться с коронавирусом, наоборот, только сейчас начинается знакомство с ним. Чхаидзе сообщил, что до конца года ученые создадут комбинированную вакцину. С помощью одного укола можно будет вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса. А пока мир приходит в себя после пандемии коронавируса. Экономика старается закрутить свое колесо с новой силой, люди возвращаются к прежней жизни, которая еще вчера казалась нереальной, а вот надписи "Будем беречь друг друга", "Соблюдайте соцдистанцию", "Без масок вход запрещен" в клиниках, магазинах и аптеках напоминают о недавнем периоде пандемии, который стал самым масштабным вызовом для планеты в течение последних десятилетий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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