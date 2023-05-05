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Поджог гостиницы в Тбилиси – обвиняемого вместо тюрьмы могут отправить лечиться
Поджог гостиницы в Тбилиси – обвиняемого вместо тюрьмы могут отправить лечиться
Следствие установило, что постоялец гостиницы поджег вещи в своем номере, после чего пожар распространился на третий и четвертый этажи здания 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T19:37+0400
2023-05-05T19:37+0400
2023-05-05T20:05+0400
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пожар в центре тбилиси
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Обвиняемого в поджоге гостиницы "Амбассадор" в центре Тбилиси 31 марта могут отправить в психиатрическую клинику для принудительного лечения, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Согласно информации прокуратуры, сторона обвинения уже обратилась в суд с соответствующим ходатайством. Следствие установило, что постоялец гостиницы 31 марта поджег вещи в номере, где он остановился, после чего пожар распространился на третий и четвертый этажи здания. Пожар в гостинице центре Тбилиси – обвиняемого оставили под стражей >>Мужчине предъявили обвинения в уничтожении чужой вещи путем поджога, и ему грозило от трех до пяти лет. Психиатрическая экспертиза подтвердила невменяемость обвиняемого, что означает, что он не осознавал своих действий во время совершения преступления и нуждается в принудительном лечении. Отправка на принудительное лечение означает закрытие уголовного дела о самом крупном пожаре в гостинице в Тбилиси за последнее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, пожар в центре тбилиси, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, пожар в центре тбилиси, генеральная прокуратура грузии
Поджог гостиницы в Тбилиси – обвиняемого вместо тюрьмы могут отправить лечиться
19:37 05.05.2023 (обновлено: 20:05 05.05.2023)
Следствие установило, что постоялец гостиницы поджег вещи в своем номере, после чего пожар распространился на третий и четвертый этажи здания
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Обвиняемого в поджоге гостиницы "Амбассадор" в центре Тбилиси 31 марта могут отправить в психиатрическую клинику для принудительного лечения, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
Согласно информации прокуратуры, сторона обвинения уже обратилась в суд с соответствующим ходатайством.
Следствие установило, что постоялец гостиницы 31 марта поджег вещи в номере, где он остановился, после чего пожар распространился на третий и четвертый этажи здания.
Мужчине предъявили обвинения в уничтожении чужой вещи путем поджога, и ему грозило от трех до пяти лет.
Психиатрическая экспертиза подтвердила невменяемость обвиняемого, что означает, что он не осознавал своих действий во время совершения преступления и нуждается в принудительном лечении.
Отправка на принудительное лечение означает закрытие уголовного дела о самом крупном пожаре в гостинице в Тбилиси за последнее время.