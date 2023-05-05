https://sputnik-georgia.ru/20230505/prazdnovanie-pobedy-napoli-zakonchilos-tragediey---odin-chelovek-pogib-troe-postradali-277367264.html

Празднование победы "Наполи" закончилось трагедией – один человек погиб, трое пострадали

Празднование победы "Наполи" закончилось трагедией – один человек погиб, трое пострадали

После того, как "Наполи" впервые, спустя 33 года, стал чемпионом Италии, на улицы города вышли десятки тысяч футбольных болельщиков и обычных граждан 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T11:55+0400

2023-05-05T11:55+0400

2023-05-05T12:17+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Один человек погиб, трое получили ранения в ходе перестрелки Неаполе, когда местные жители масштабно праздновали победу футбольного клуба "Наполи" в чемпионате Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской квестуры (полицейского управления). Итальянский клуб грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия "Наполи" спустя 33 года в третий раз в истории клуба досрочно выиграл чемпионат Италии.Кварацхелия стал чемпионом Италии – "Наполи" дождался победы спустя 33 года>>Перестрелка произошла в разгар грандиозного празднования, в котором участвовали десятки тысяч футбольных болельщиков и обычных граждан. Один из раненых, 26-летний молодой человек, был срочно доставлен в больницу, где вскоре умер. Родственники погибшего, узнав о случившемся, совершили нападение на отделение сокрой помощи и нанесли ему серьезный ущерб. В дело пришлось вмешаться правоохранителям. Полиция ведет расследование обстоятельств происшедшей перестрелки. По данным местных СМИ, еще несколько человек были госпитализированы минувшей ночью с ожогами, полученными в результате взрывов петард. В матче 33 тура серии А против "Удинезе" неаполитанцам нужно было заработать одно очко, чтобы оформить досрочную победу в серии А, и официально закрепить за собой чемпионство. Матч закончился со счетом 1:1. После 33 туров "Наполи" набрал 80 очков, стал недосягаемым для ближайшего преследователя "Лацио"(64) и официально завоевал титул чемпиона Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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