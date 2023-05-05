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Празднование победы "Наполи" закончилось трагедией – один человек погиб, трое пострадали
Празднование победы "Наполи" закончилось трагедией – один человек погиб, трое пострадали
После того, как "Наполи" впервые, спустя 33 года, стал чемпионом Италии, на улицы города вышли десятки тысяч футбольных болельщиков и обычных граждан 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T11:55+0400
2023-05-05T11:55+0400
2023-05-05T12:17+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Один человек погиб, трое получили ранения в ходе перестрелки Неаполе, когда местные жители масштабно праздновали победу футбольного клуба "Наполи" в чемпионате Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской квестуры (полицейского управления). Итальянский клуб грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия "Наполи" спустя 33 года в третий раз в истории клуба досрочно выиграл чемпионат Италии.Кварацхелия стал чемпионом Италии – "Наполи" дождался победы спустя 33 года>>Перестрелка произошла в разгар грандиозного празднования, в котором участвовали десятки тысяч футбольных болельщиков и обычных граждан. Один из раненых, 26-летний молодой человек, был срочно доставлен в больницу, где вскоре умер. Родственники погибшего, узнав о случившемся, совершили нападение на отделение сокрой помощи и нанесли ему серьезный ущерб. В дело пришлось вмешаться правоохранителям. Полиция ведет расследование обстоятельств происшедшей перестрелки. По данным местных СМИ, еще несколько человек были госпитализированы минувшей ночью с ожогами, полученными в результате взрывов петард. В матче 33 тура серии А против "Удинезе" неаполитанцам нужно было заработать одно очко, чтобы оформить досрочную победу в серии А, и официально закрепить за собой чемпионство. Матч закончился со счетом 1:1. После 33 туров "Наполи" набрал 80 очков, стал недосягаемым для ближайшего преследователя "Лацио"(64) и официально завоевал титул чемпиона Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, происшествия, италия, неаполь, хвича кварацхелия, клуб "наполи", спорт
новости, в мире, происшествия, италия, неаполь, хвича кварацхелия, клуб "наполи", спорт
Празднование победы "Наполи" закончилось трагедией – один человек погиб, трое пострадали
11:55 05.05.2023 (обновлено: 12:17 05.05.2023)
После того, как "Наполи" впервые, спустя 33 года, стал чемпионом Италии, на улицы города вышли десятки тысяч футбольных болельщиков и обычных граждан
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik.
Один человек погиб, трое получили ранения в ходе перестрелки Неаполе, когда местные жители масштабно праздновали победу футбольного клуба "Наполи" в чемпионате Италии, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя городской квестуры (полицейского управления).
Итальянский клуб грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия "Наполи" спустя 33 года в третий раз в истории клуба досрочно выиграл чемпионат Италии.
Перестрелка произошла в разгар грандиозного празднования, в котором участвовали десятки тысяч футбольных болельщиков и обычных граждан. Один из раненых, 26-летний молодой человек, был срочно доставлен в больницу, где вскоре умер.
Родственники погибшего, узнав о случившемся, совершили нападение на отделение сокрой помощи и нанесли ему серьезный ущерб. В дело пришлось вмешаться правоохранителям.
Полиция ведет расследование обстоятельств происшедшей перестрелки.
По данным местных СМИ, еще несколько человек были госпитализированы минувшей ночью с ожогами, полученными в результате взрывов петард.
В матче 33 тура серии А против "Удинезе" неаполитанцам нужно было заработать одно очко, чтобы оформить досрочную победу в серии А, и официально закрепить за собой чемпионство. Матч закончился со счетом 1:1.
После 33 туров "Наполи" набрал 80 очков, стал недосягаемым для ближайшего преследователя "Лацио"(64) и официально завоевал титул чемпиона Италии.