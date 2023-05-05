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Стрельба в центре Тбилиси – врач рассказал о состоянии пострадавшего

Стрельба в центре Тбилиси – врач рассказал о состоянии пострадавшего

Пострадавший будет находиться под наблюдением в реанимационном отделении примерно три-четыре дня, заявил врач 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T07:32+0400

2023-05-05T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Состояние одного из раненых в ходе перестрелки на улице Гогебашвили в Тбилиси стабильно тяжелое и его жизни ничего не угрожает, сообщил заведующий травматологическим отделением клиники Хечинашвили доктор Вато Гвазава. В результате перестрелки вечером 4 мая был убит один человек и, по предварительной информации, двое получили ранение. По его словам, пациент находится в отделении интенсивной терапии. "Он будет находиться под наблюдением в реанимационном отделении примерно три-четыре дня. В остальном динамика нам уже покажет, что и как будет происходить, и мы соответственно будем следить за лечением. О выписке речи пока не идет, ведь травмы достаточно серьезные", – сказал врач. По данным СМИ, в ходе перестрелки ранены были бизнесмен по кличке "Гичо" Гиви Маргвелашвили и случайный прохожий, а убит Саба Гахокия.По версии СМИ, Гахокия, которому около 40 лет, открыл огонь по Гиви Маргвелашвили у его дома и ранил его. После этого ответный огонь открыл охранник Маргвелашвили. В результате Гахокия скончался от полученных ранений. Что касается Гиви Маргвелашвили, по данным СМИ, - это бизнесмен, в прошлом член околокриминальной группировки "Верис садзмо" (Верийское братство), действовавшей в 1990-е годы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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