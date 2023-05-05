https://sputnik-georgia.ru/20230505/strelba-v-tsentre-tbilisi---vrach-rasskazal-o-sostoyanii-postradavshego-277360670.html
Стрельба в центре Тбилиси – врач рассказал о состоянии пострадавшего
Стрельба в центре Тбилиси – врач рассказал о состоянии пострадавшего
Пострадавший будет находиться под наблюдением в реанимационном отделении примерно три-четыре дня, заявил врач 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T07:32+0400
2023-05-05T07:32+0400
2023-05-05T08:50+0400
грузия
новости
происшествия
мвд грузии
тбилиси
стрельба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24816/42/248164267_0:5:1728:977_1920x0_80_0_0_09d6ddf0691785f4640a8107761dbbd7.jpg
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Состояние одного из раненых в ходе перестрелки на улице Гогебашвили в Тбилиси стабильно тяжелое и его жизни ничего не угрожает, сообщил заведующий травматологическим отделением клиники Хечинашвили доктор Вато Гвазава. В результате перестрелки вечером 4 мая был убит один человек и, по предварительной информации, двое получили ранение. По его словам, пациент находится в отделении интенсивной терапии. "Он будет находиться под наблюдением в реанимационном отделении примерно три-четыре дня. В остальном динамика нам уже покажет, что и как будет происходить, и мы соответственно будем следить за лечением. О выписке речи пока не идет, ведь травмы достаточно серьезные", – сказал врач. По данным СМИ, в ходе перестрелки ранены были бизнесмен по кличке "Гичо" Гиви Маргвелашвили и случайный прохожий, а убит Саба Гахокия.По версии СМИ, Гахокия, которому около 40 лет, открыл огонь по Гиви Маргвелашвили у его дома и ранил его. После этого ответный огонь открыл охранник Маргвелашвили. В результате Гахокия скончался от полученных ранений. Что касается Гиви Маргвелашвили, по данным СМИ, - это бизнесмен, в прошлом член околокриминальной группировки "Верис садзмо" (Верийское братство), действовавшей в 1990-е годы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24816/42/248164267_347:123:1605:1066_1920x0_80_0_0_ebe42e9db2e622f2686154971a3f9cfe.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, тбилиси, стрельба
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, тбилиси, стрельба
Стрельба в центре Тбилиси – врач рассказал о состоянии пострадавшего
07:32 05.05.2023 (обновлено: 08:50 05.05.2023)
Пострадавший будет находиться под наблюдением в реанимационном отделении примерно три-четыре дня, заявил врач
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Состояние одного из раненых в ходе перестрелки на улице Гогебашвили в Тбилиси стабильно тяжелое и его жизни ничего не угрожает, сообщил заведующий травматологическим отделением клиники Хечинашвили доктор Вато Гвазава.
В результате перестрелки вечером 4 мая был убит один человек и, по предварительной информации, двое получили ранение.
"Скорая помощь доставила 37-летнего мужчину с огнестрельными ранениями бедра, колена и голени. Состояние больного стабильно тяжелое, его жизни ничего не угрожает. Надо еще раз посмотреть динамику. Дополнительные исследования будут проведены завтра", – сказал Гвазава в эфире Первого канала.
По его словам, пациент находится в отделении интенсивной терапии.
"Он будет находиться под наблюдением в реанимационном отделении примерно три-четыре дня. В остальном динамика нам уже покажет, что и как будет происходить, и мы соответственно будем следить за лечением. О выписке речи пока не идет, ведь травмы достаточно серьезные", – сказал врач.
По данным СМИ, в ходе перестрелки ранены были бизнесмен по кличке "Гичо" Гиви Маргвелашвили и случайный прохожий, а убит Саба Гахокия.
По версии СМИ, Гахокия, которому около 40 лет, открыл огонь по Гиви Маргвелашвили у его дома и ранил его. После этого ответный огонь открыл охранник Маргвелашвили. В результате Гахокия скончался от полученных ранений.
Что касается Гиви Маргвелашвили, по данным СМИ, - это бизнесмен, в прошлом член околокриминальной группировки "Верис садзмо" (Верийское братство), действовавшей в 1990-е годы.