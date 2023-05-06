https://sputnik-georgia.ru/20230506/britanskaya-gruppa-hurts-vpervye-vystupit-v-gruzii-277398789.html

Британская группа Hurts впервые выступит в Грузии

Британская группа Hurts впервые выступит в Грузии

Концерт знаменитого дуэта пройдет летом в грузинской столице 06.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-06T17:00+0400

2023-05-06T17:00+0400

2023-05-06T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Известный британский музыкальный коллектив Hurts выступит на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония) 4 июля, говорится в сообщении организаторов. Созданная в английском Манчестере более 10 лет назад Hurts — электронная поп-группа, в состав которой входят вокалист Тео Хатчкрафт и мульти-инструменталист и продюсер Адам Андерсон. Коллектив известен своими элегантными видео и драматической поп-музыкой. В 2010 году был выпущен дебютный альбом Hurts Happiness: он быстро стал большим успехом в Европе, достигнув 13-кратного платинового статуса и 4-кратного золотого статуса во всем мире. Imagine Dragons проведет концерт в Тбилиси >>За этим последовали альбомы Exile, Surrender и Desire, а также получение множества наград, в том числе NME Awards, German BAMBI Award, MTV Europe Music Awards и ECHO Awards. Альбом FAITH – это и возвращение к истокам, и переосмысление всего, что произошло с группой за десять лет с момента их дебюта Happiness. За тринадцать лет выступлений на крупнейших сценах мира Hurts превратились из статичной поп-группы в полноценный рок. При этом музыканты не утратили внешней яркости и в любой ситуации выглядят иконами стиля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

манчестер

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