https://sputnik-georgia.ru/20230506/festival-kolga-tbilisi-photo-nazval-svoikh-pobediteley-277395297.html
Фестиваль Kolga Tbilisi Photo назвал своих победителей
Фестиваль Kolga Tbilisi Photo назвал своих победителей
Фотопроекты Kolga Tbilisi Photo будут экспонироваться на пешеходной части моста Бараташвили весь год 06.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-06T15:36+0400
2023-05-06T15:36+0400
2023-05-06T15:36+0400
андриа басилая
тбилиси
грузия
новости
культура
kolga tbilisi photo
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Двадцать второй по счету ежегодный фестиваль Kolga Tbilisi Photo открылся в Тбилиси и сразу же назвал победителей конкурса. В церемонии открытия фотонедели принял участие заммэра Тбилиси Андрия Басилая. По его словам, фотопроекты Kolga Tbilisi Photo, отобранные в категории документальных серий и репортажей, будут экспонироваться в открытом выставочном пространстве на пешеходной части моста Бараташвили весь год. Список победителей Kolga Tbilisi Photo 2023 выглядит следующим образом: В этом году в неделе Kolga Tbilisi Photo принимают участие 440 фотографов из 45 стран мира. Всего на фестивале было представлено 726 фотопроектов. Целью конкурса является не только выявить победителя, но и связать международную фотографию с Грузией и способствовать профессиональному развитию местных фотографов. В рамках фотонедели пройдет несколько международных и местных групповых и индивидуальных выставок. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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андриа басилая, тбилиси, грузия, новости, культура, kolga tbilisi photo
андриа басилая, тбилиси, грузия, новости, культура, kolga tbilisi photo
Фестиваль Kolga Tbilisi Photo назвал своих победителей
Фотопроекты Kolga Tbilisi Photo будут экспонироваться на пешеходной части моста Бараташвили весь год
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Двадцать второй по счету ежегодный фестиваль Kolga Tbilisi Photo открылся в Тбилиси и сразу же назвал победителей конкурса.
В церемонии открытия фотонедели принял участие заммэра Тбилиси Андрия Басилая.
По его словам, фотопроекты Kolga Tbilisi Photo, отобранные в категории документальных серий и репортажей, будут экспонироваться в открытом выставочном пространстве на пешеходной части моста Бараташвили весь год.
"Мэрия Тбилиси поддерживает Kolga с момента ее основания, которая стала частью культурной жизни нашей столицы. Каждый год фотонеделя привозит в столицу талантливых фотографов и помогает нам познакомиться с их работами", – сказал Басилая.
Список победителей Kolga Tbilisi Photo 2023 выглядит следующим образом:
Репортаж – Nicola Okin Frioli Photography
Документальная сериал – David Klammer I PhotoWorks
Концептуальная серия – Торстен Шуманн (Torsten Schumann)
Концептуальная серия (специальное упоминание за экспериментальный подход) – Филиппо Вентури (Filippo Venturi)
Один кадр – Гжегож Пиотровский
Кадр с мобильного – Майя Точилашвили.
В этом году в неделе Kolga Tbilisi Photo принимают участие 440 фотографов из 45 стран мира. Всего на фестивале было представлено 726 фотопроектов.
Целью конкурса является не только выявить победителя, но и связать международную фотографию с Грузией и способствовать профессиональному развитию местных фотографов.
В рамках фотонедели пройдет несколько международных и местных групповых и индивидуальных выставок.