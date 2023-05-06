https://sputnik-georgia.ru/20230506/festival-kolga-tbilisi-photo-nazval-svoikh-pobediteley-277395297.html

Фестиваль Kolga Tbilisi Photo назвал своих победителей

Фестиваль Kolga Tbilisi Photo назвал своих победителей

Фотопроекты Kolga Tbilisi Photo будут экспонироваться на пешеходной части моста Бараташвили весь год 06.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-06T15:36+0400

2023-05-06T15:36+0400

2023-05-06T15:36+0400

андриа басилая

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kolga tbilisi photo

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Двадцать второй по счету ежегодный фестиваль Kolga Tbilisi Photo открылся в Тбилиси и сразу же назвал победителей конкурса. В церемонии открытия фотонедели принял участие заммэра Тбилиси Андрия Басилая. По его словам, фотопроекты Kolga Tbilisi Photo, отобранные в категории документальных серий и репортажей, будут экспонироваться в открытом выставочном пространстве на пешеходной части моста Бараташвили весь год. Список победителей Kolga Tbilisi Photo 2023 выглядит следующим образом: В этом году в неделе Kolga Tbilisi Photo принимают участие 440 фотографов из 45 стран мира. Всего на фестивале было представлено 726 фотопроектов. Целью конкурса является не только выявить победителя, но и связать международную фотографию с Грузией и способствовать профессиональному развитию местных фотографов. В рамках фотонедели пройдет несколько международных и местных групповых и индивидуальных выставок. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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андриа басилая, тбилиси, грузия, новости, культура, kolga tbilisi photo