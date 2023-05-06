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Готовят ли в Грузии террористов? Ответ СГБ Грузии
Готовят ли в Грузии террористов? Ответ СГБ Грузии
В турецких СМИ появилась информация, что в различных странах, в том числе в Грузии, есть базы подготовки террористических боевиков 06.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-06T14:56+0400
2023-05-06T14:56+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. В Грузии нет никаких тренировочных лагерей и не ведется подготовка террористов, заявил глава контртеррористического центра Службы государственной безопасности Бачо Мгеладзе. В турецких СМИ появилась информация, что в различных странах, в том числе в Грузии, есть базы подготовки террористических боевиков. СГБ Грузии раскрыла факт международного терроризма >>"Тут нет тренировочных лагерей и не ведется подготовка террористов и боевиков. Более того, в СГБ уже давно ведется расследование, в его рамках мы получили масштабную и резонансную информацию, которую мы оперативно предоставили партнерам, в том числе турецкой стороне", – сказал Мгеладзе. По его словам, именно информация СГБ Грузии стала основанием для проведения в Турции антитеррористической операции 5 мая. В рамках операции, по информации властей Турции, было задержано 74 человека по обвинению в терроризме. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, сгб, турция, грузия, новости, терроризм, борьба с терроризмом
Готовят ли в Грузии террористов? Ответ СГБ Грузии
14:56 06.05.2023 (обновлено: 15:09 06.05.2023)
В турецких СМИ появилась информация, что в различных странах, в том числе в Грузии, есть базы подготовки террористических боевиков
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. В Грузии нет никаких тренировочных лагерей и не ведется подготовка террористов, заявил глава контртеррористического центра Службы государственной безопасности Бачо Мгеладзе.
В турецких СМИ появилась информация, что в различных странах, в том числе в Грузии, есть базы подготовки террористических боевиков.
"Тут нет тренировочных лагерей и не ведется подготовка террористов и боевиков. Более того, в СГБ уже давно ведется расследование, в его рамках мы получили масштабную и резонансную информацию, которую мы оперативно предоставили партнерам, в том числе турецкой стороне", – сказал Мгеладзе.
По его словам, именно информация СГБ Грузии стала основанием для проведения в Турции антитеррористической операции 5 мая.
В рамках операции, по информации властей Турции, было задержано 74 человека по обвинению в терроризме.