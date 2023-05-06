https://sputnik-georgia.ru/20230506/kak-prazdnuyut-lag-ba-omer-2023-traditsii-i-obychai-evreyskogo-prazdnika-277393766.html

Как празднуют Лаг ба-Омер 2023: традиции и обычаи еврейского праздника

Как празднуют Лаг ба-Омер 2023: традиции и обычаи еврейского праздника

Лаг ба-Омер, или праздник костров, в 2023-м начнут праздновать 8 мая с заходом солнца – торжество посвящено сразу нескольким важным событиям еврейской истории 06.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-06T13:37+0400

2023-05-06T13:37+0400

2023-05-06T13:37+0400

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Как празднуют Лаг ба-Омер, или праздник костров: о традициях и обычаях еврейского торжества читайте в материале Sputnik Грузия. Традиции и обычаи Лаг ба-Омер – один из древнейших еврейских праздников с многочисленными обычаями и традициями. Торжество празднуют на 33-й день омера, которыми евреи по традиции отсчитывали дни между еврейской Пасхой и Шавуотом, праздником дарования Торы.Когда празднуют Лаг ба-омер в 2023? Дата еврейского праздника костров >> Слово "омер" в переводе с еврейского означает сноп пшеницы или ячменя, а также библейскую меру зерна, необходимую на один день человеку, чтобы быть сытым. Поэтому по традиции в храм в Лаг ба-Омер заносили по снопу пшеницы и ячменя, чтобы урожай уродился богатый. По обычаю, Лаг ба-Омер празднуют весело, невзирая на то, что в этот день умер праведник – рабби Шимон Бар Йохай (Рашби). По преданию, над телом праведника после его смерти вознесся огонь, отсюда и традиция зажигать костры в праздник. Евреи верят, что душа праведника после смерти возносится на небеса, поэтому его уход из жизни, по обычаю, отмечают песнями, танцами и молитвами. По традиции еврейские общины по всему миру празднуют Лаг ба-Омер широко. В праздник, по обычаю, завершают траур по ученикам Рабби Акивы и разрешают бриться, стричься и веселиться. Предание повествует, что в наказание за неуважительное отношение друг к другу почти все ученики рабби Акивы умерли во время эпидемии в период между еврейской Пасхой и Шавуотом. И мор, длившийся 33 дня, считается, прекратился именно в Лаг ба-Омер. По традиции в Лаг ба-Омер проводят публичные мероприятия, пикники и жгут десятки тысяч костров по всей стране. По обычаю, дрова для костров дети начинают собирать еще за месяц до праздника. Кульминация празднования Лаг ба-Омер – многолюдное паломничество к могиле рабби Шимона, расположенной на горе Мерон, близ города Цфата на севере Израиля. Именно на горе Мерон, по обычаю, срезают волосы детям старше трех лет, куда по традиции многие евреи приезжают ночью, а с заходом солнца жгут костры и поют веселые песни. Есть традиция бракосочетаться в Лаг ба-Омер, которой следуют многие религиозные молодые пары. По обычаю, в Лаг ба-Омер во многих городах проходят праздничные шествия с горящими факелами и развлекательные мероприятия. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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израиль, религия , справки , праздник