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Перестрелка в центре Тбилиси: сотрудника полиции обвинили в превышении мер самообороны
Перестрелка в центре Тбилиси: сотрудника полиции обвинили в превышении мер самообороны
Речь идет об инциденте во время перестрелки, которая произошла в центре Тбилиси 4 мая 06.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-06T20:20+0400
2023-05-06T20:20+0400
2023-05-06T21:49+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Прокуратура предъявила старшему инспектору управления личной охраны департамента охранной полиции МВД Грузии обвинение за превышение мер самообороны, повлекшее за собой смерть человека.Речь идет об инциденте во время перестрелки, которая произошла в центре Тбилиси, на улице Якоба Гогебашвили, около столичного ресторана "Ла Вера", вечером 4 мая.Охраняемый упал, а нападавший приблизился и продолжил стрельбу, а после попытался сбежать. Охранник, несмотря на то, что нападавший прекратил стрельбу, несколько раз выстрелил в убегавшего, тем самым превысив меры, необходимые для задержания преступника. От полученных ранений тот скончался на месте.Теперь прокуратура будет требовать поместить охранника в заключение на время следствия. Сам сотрудник охранной полиции от показаний отказывается и пользуется правом на молчание. Перестрелка в Тбилиси – задержан обвиняемый в убийстве сотрудник МВД >>По данным СМИ, в ходе перестрелки был ранен бизнесмен по кличке "Гичо" Гиви Маргвелашвили, в прошлом член околокриминальной группировки "Верис садзмо" (Верийское братство), действовавшей в 1990-е годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
Перестрелка в центре Тбилиси: сотрудника полиции обвинили в превышении мер самообороны
20:20 06.05.2023 (обновлено: 21:49 06.05.2023)
Речь идет об инциденте во время перестрелки, которая произошла в центре Тбилиси 4 мая
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Прокуратура предъявила старшему инспектору управления личной охраны департамента охранной полиции МВД Грузии обвинение за превышение мер самообороны, повлекшее за собой смерть человека.
Речь идет об инциденте во время перестрелки, которая произошла в центре Тбилиси, на улице Якоба Гогебашвили, около столичного ресторана "Ла Вера", вечером 4 мая.
По данным следствия, задержанный был личным охранником и находился с человеком, которого он охранял, на улице Гогебашвили, когда к тому неожиданно приблизился мужчина и начал стрелять из огнестрельного оружия им в ноги.
Охраняемый упал, а нападавший приблизился и продолжил стрельбу, а после попытался сбежать.
Охранник, несмотря на то, что нападавший прекратил стрельбу, несколько раз выстрелил в убегавшего, тем самым превысив меры, необходимые для задержания преступника. От полученных ранений тот скончался на месте.
Теперь прокуратура будет требовать поместить охранника в заключение на время следствия. Сам сотрудник охранной полиции от показаний отказывается и пользуется правом на молчание.
По данным СМИ, в ходе перестрелки был ранен бизнесмен по кличке "Гичо" Гиви Маргвелашвили, в прошлом член околокриминальной группировки "Верис садзмо" (Верийское братство), действовавшей в 1990-е годы.