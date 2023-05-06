https://sputnik-georgia.ru/20230506/perestrelka-v-tsentre-tbilisi-sotrudnika-politsii-obvinili-v-prevyshenii-mer-samooborony-277407019.html

Перестрелка в центре Тбилиси: сотрудника полиции обвинили в превышении мер самообороны

Перестрелка в центре Тбилиси: сотрудника полиции обвинили в превышении мер самообороны

Речь идет об инциденте во время перестрелки, которая произошла в центре Тбилиси 4 мая 06.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-06T20:20+0400

2023-05-06T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Прокуратура предъявила старшему инспектору управления личной охраны департамента охранной полиции МВД Грузии обвинение за превышение мер самообороны, повлекшее за собой смерть человека.Речь идет об инциденте во время перестрелки, которая произошла в центре Тбилиси, на улице Якоба Гогебашвили, около столичного ресторана "Ла Вера", вечером 4 мая.Охраняемый упал, а нападавший приблизился и продолжил стрельбу, а после попытался сбежать. Охранник, несмотря на то, что нападавший прекратил стрельбу, несколько раз выстрелил в убегавшего, тем самым превысив меры, необходимые для задержания преступника. От полученных ранений тот скончался на месте.Теперь прокуратура будет требовать поместить охранника в заключение на время следствия. Сам сотрудник охранной полиции от показаний отказывается и пользуется правом на молчание. Перестрелка в Тбилиси – задержан обвиняемый в убийстве сотрудник МВД >>По данным СМИ, в ходе перестрелки был ранен бизнесмен по кличке "Гичо" Гиви Маргвелашвили, в прошлом член околокриминальной группировки "Верис садзмо" (Верийское братство), действовавшей в 1990-е годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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