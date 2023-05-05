https://sputnik-georgia.ru/20230505/perestrelka-v-tbilisi---zaderzhan-obvinyaemyy-v-ubiystve-sotrudnik-mvd-277369155.html

Перестрелка в Тбилиси – задержан обвиняемый в убийстве сотрудник МВД

Перестрелка в Тбилиси – задержан обвиняемый в убийстве сотрудник МВД

Стрелявший попытался скрыться, но работник личной охраны его застрелил, утверждает следствие 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T13:07+0400

2023-05-05T13:07+0400

2023-05-05T13:36+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Специальная следственная служба задержала старшего инспектора управления личной охраны департамента охранной полиции МВД Грузии по обвинению в убийстве человека на улице Гогебашвили в Тбилиси. В результате перестрелки, которая произошла в четверг вечером около ресторана "Ла Вера", один человек был убит, а еще один получил ранение.К этому времени следствие установило, что работник управления личной охраны стоял на улице Гогебашвили вместе с родственником человека, которого охранял, и говорил по телефону. Неожиданно к родственнику подошел некий человек и начал стрелять в него, ранив в ноги.Стрелявший попытался скрыться, но инспектор управления личной охраны не позволил ему сделать это – нанес ему несколько огнестрельных ранений из имеющегося в тот момент оружия. От полученных в грудную клетку ранений тот скончался на месте. Специальная следственная служба утверждает, что инспектор управления личной охраны носил это оружие с нарушением закона. Стрельба в центре Тбилиси – врач рассказал о состоянии пострадавшего>>В ходе расследования были опрошены свидетели, находящиеся неподалеку во время стрельбы, из частных объектов были запрошены записи с камер видеонаблюдения, изъяты оружие, одежда участников инцидента, образцы для сравнения и другие вещественные доказательства. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза. Позже будет назначена биологическая, химическая, баллистическая, трасологическая и другие необходимые экспертизы. По данным СМИ, в ходе перестрелки ранены были бизнесмен по кличке "Гичо" Гиви Маргвелашвили и случайный прохожий, а убит – Саба Гахокия, которому около 40 лет.Гиви Маргвелашвили, по данным СМИ, – в прошлом член околокриминальной группировки "Верис садзмо" (Верийское братство), действовавшей в 1990-е годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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