https://sputnik-georgia.ru/20230506/voz-priznala-chto-polnostyu-iskorenit-koronavirus-prakticheski-nevozmozhno-277405156.html

ВОЗ признала, что полностью искоренить коронавирус практически невозможно

ВОЗ признала, что полностью искоренить коронавирус практически невозможно

Из-за передачи вируса от животного к человеку и наоборот, полное уничтожение COVID-19 маловероятно, отметили в организации 06.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-06T17:37+0400

2023-05-06T17:37+0400

2023-05-06T17:39+0400

в мире

новости

наука

коронавирус covid-19

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24879/94/248799453_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_402fa1ac5c9bcf27c1e6b54ec25d60a4.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Коронавирус нельзя полностью уничтожить, так как пути его передачи от животных к человеку усложняют задачу, остается только бороться с его последствиями, заявил Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.Всемирная организация здравоохранения накануне, 5 мая, отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. Представитель ВОЗ подчеркнул, что из-за его передачи от животного к человеку и наоборот, полное уничтожение COVID-19 маловероятно.Пандемия COVID-19 завершилась – глава ВОЗ выступил с заявлением >>ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в январе 2020 года. За три года организация зафиксировала 7 миллионов смертей, но, как отмечают в ВОЗ, их реальное количество может достигать 20 млн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, наука, коронавирус covid-19, общество