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ВОЗ признала, что полностью искоренить коронавирус практически невозможно
ВОЗ признала, что полностью искоренить коронавирус практически невозможно
Из-за передачи вируса от животного к человеку и наоборот, полное уничтожение COVID-19 маловероятно, отметили в организации 06.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-06T17:37+0400
2023-05-06T17:37+0400
2023-05-06T17:39+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Коронавирус нельзя полностью уничтожить, так как пути его передачи от животных к человеку усложняют задачу, остается только бороться с его последствиями, заявил Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.Всемирная организация здравоохранения накануне, 5 мая, отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. Представитель ВОЗ подчеркнул, что из-за его передачи от животного к человеку и наоборот, полное уничтожение COVID-19 маловероятно.Пандемия COVID-19 завершилась – глава ВОЗ выступил с заявлением >>ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в январе 2020 года. За три года организация зафиксировала 7 миллионов смертей, но, как отмечают в ВОЗ, их реальное количество может достигать 20 млн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, наука, коронавирус covid-19, общество
в мире, новости, наука, коронавирус covid-19, общество
ВОЗ признала, что полностью искоренить коронавирус практически невозможно
17:37 06.05.2023 (обновлено: 17:39 06.05.2023)
Из-за передачи вируса от животного к человеку и наоборот, полное уничтожение COVID-19 маловероятно, отметили в организации
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Коронавирус нельзя полностью уничтожить, так как пути его передачи от животных к человеку усложняют задачу, остается только бороться с его последствиями, заявил Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.
Всемирная организация здравоохранения накануне, 5 мая, отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году.
"Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, однако мы способны положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создает", – сказал Райан на брифинге.
Представитель ВОЗ подчеркнул, что из-за его передачи от животного к человеку и наоборот, полное уничтожение COVID-19 маловероятно.
ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в январе 2020 года. За три года организация зафиксировала 7 миллионов смертей, но, как отмечают в ВОЗ, их реальное количество может достигать 20 млн.