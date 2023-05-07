https://sputnik-georgia.ru/20230507/perestrelka-v-tsentre-tbilisi---telokhranitel-budet-zhdat-suda-v-tyurme-277421710.html

Перестрелка в центре Тбилиси – телохранитель будет ждать суда в тюрьме

Перестрелка в центре Тбилиси – телохранитель будет ждать суда в тюрьме

Обвиняемый от дачи показаний отказывается и пользуется правом хранить молчание 07.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-07T12:22+0400

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грузия

новости

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тбилисский городской суд

стрельба

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд оставил в заключении на время следствия старшего инспектора отдела личной охраны Департамента полиции безопасности, участвовавшего в убийстве на улице Гогебашвили. Речь идет об инциденте во время перестрелки, которая произошла в центре Тбилиси на улице Якоба Гогебашвили вечером 4 мая. Прокуратура предъявила старшему инспектору обвинение за превышение мер самообороны, повлекшее за собой смерть человека. Обвиняемый от дачи показаний отказывается и пользуется правом хранить молчание. Перестрелка в центре Тбилиси: сотрудника полиции обвинили в превышении мер самообороны >>Защита настаивала на установлении залога в размере 10 тысяч лари (около 4 тысяч долларов ) в качестве меры пресечения. Судья Александр Иашвили разделил доводы прокуратуры и оставил обвиняемого Кахабера Камладзе под стражей. Защита намерена обжаловать это решение. Следующее судебное заседание по делу состоится 21 июня в 12:00. По данным СМИ, в ходе перестрелки на улице Гогебашвили был убит один и ранены двое человек. Один из раненых, по информации СМИ, бизнесмен по кличке "Гичо" Гиви Маргвелашвили, в прошлом член околокриминальной группировки "Верис садзмо" (Верийское братство), действовавшей в 1990-е годы. Обвиняемый Кахабер Камладзе работал его личным охранником.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, стрельба