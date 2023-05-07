https://sputnik-georgia.ru/20230507/perestrelka-v-tsentre-tbilisi---telokhranitel-budet-zhdat-suda-v-tyurme-277421710.html
Перестрелка в центре Тбилиси – телохранитель будет ждать суда в тюрьме
Перестрелка в центре Тбилиси – телохранитель будет ждать суда в тюрьме
Обвиняемый от дачи показаний отказывается и пользуется правом хранить молчание 07.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-07T12:22+0400
2023-05-07T12:22+0400
2023-05-07T12:31+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
стрельба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/07/264211041_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_58ca49186d45076c6d7b655a1be40de0.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд оставил в заключении на время следствия старшего инспектора отдела личной охраны Департамента полиции безопасности, участвовавшего в убийстве на улице Гогебашвили. Речь идет об инциденте во время перестрелки, которая произошла в центре Тбилиси на улице Якоба Гогебашвили вечером 4 мая. Прокуратура предъявила старшему инспектору обвинение за превышение мер самообороны, повлекшее за собой смерть человека. Обвиняемый от дачи показаний отказывается и пользуется правом хранить молчание. Перестрелка в центре Тбилиси: сотрудника полиции обвинили в превышении мер самообороны >>Защита настаивала на установлении залога в размере 10 тысяч лари (около 4 тысяч долларов ) в качестве меры пресечения. Судья Александр Иашвили разделил доводы прокуратуры и оставил обвиняемого Кахабера Камладзе под стражей. Защита намерена обжаловать это решение. Следующее судебное заседание по делу состоится 21 июня в 12:00. По данным СМИ, в ходе перестрелки на улице Гогебашвили был убит один и ранены двое человек. Один из раненых, по информации СМИ, бизнесмен по кличке "Гичо" Гиви Маргвелашвили, в прошлом член околокриминальной группировки "Верис садзмо" (Верийское братство), действовавшей в 1990-е годы. Обвиняемый Кахабер Камладзе работал его личным охранником.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/07/264211041_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_32e7e1f1962c1899e9e49e25f75ea066.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, стрельба
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, стрельба
Перестрелка в центре Тбилиси – телохранитель будет ждать суда в тюрьме
12:22 07.05.2023 (обновлено: 12:31 07.05.2023)
Обвиняемый от дачи показаний отказывается и пользуется правом хранить молчание
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд оставил в заключении на время следствия старшего инспектора отдела личной охраны Департамента полиции безопасности, участвовавшего в убийстве на улице Гогебашвили.
Речь идет об инциденте во время перестрелки, которая произошла в центре Тбилиси на улице Якоба Гогебашвили вечером 4 мая. Прокуратура предъявила старшему инспектору обвинение за превышение мер самообороны, повлекшее за собой смерть человека.
Обвиняемый от дачи показаний отказывается и пользуется правом хранить молчание.
Защита настаивала на установлении залога в размере 10 тысяч лари (около 4 тысяч долларов ) в качестве меры пресечения. Судья Александр Иашвили разделил доводы прокуратуры и оставил обвиняемого Кахабера Камладзе под стражей. Защита намерена обжаловать это решение.
Следующее судебное заседание по делу состоится 21 июня в 12:00.
По данным СМИ, в ходе перестрелки на улице Гогебашвили был убит один и ранены двое человек. Один из раненых, по информации СМИ, бизнесмен по кличке "Гичо" Гиви Маргвелашвили, в прошлом член околокриминальной группировки "Верис садзмо" (Верийское братство), действовавшей в 1990-е годы. Обвиняемый Кахабер Камладзе работал его личным охранником.