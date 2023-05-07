https://sputnik-georgia.ru/20230507/sbornaya-gruzii-zavoevala-pervuyu-medal-na-chempionate-mira-v-katare-277429077.html

Сборная Грузии завоевала первую медаль на чемпионате мира в Катаре

Сборная Грузии завоевала первую медаль на чемпионате мира в Катаре

В поединке за третье место в дебютном для себя ЧМ Сардалашвили одолел бельгийского спортсмена 07.05.2023, Sputnik Грузия

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тато григалашвили

лаша бекаури

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Девятнадцатилетний грузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили (60 кг) завоевал первую медаль для сборной Грузии на чемпионате мира в Дохе. С 7 по 14 мая на чемпионате мира будут разыграны по одному комплекту наград у мужчин и у женщин. Существенным дополнением к медалям станут рейтинговые очки олимпийской квалификации к Олимпиаде в Париже в 2024 году. Призовой фонд состязаний – 800 тысяч евро. В поединке за третье место в дебютном для себя ЧМ Сардалашвили одолел бельгийского спортсмена. Сборная Грузии по дзюдо завоевала первое место на Большом шлеме в Тбилиси >>В понедельник, 8 мая, попытается завоевать медаль для грузинской команды в весовой категории до 66 кг на чемпионате мира в Дохе Важа Маргвелашвили. На прошлом чемпионате мира в Ташкенте Грузия завоевала четыре медали. Золото команде принес Тато Григалашвили (81 кг), а бронзу – Лаша Бекаури, Лука Майсурадзе (до 90 кг) и Гурам Тушишвили (100+).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, доха, катар, важа маргвелашвили, тато григалашвили, лаша бекаури