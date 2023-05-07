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Спикер парламента Грузии посетит Италию и Мальту
Спикер парламента Грузии посетит Италию и Мальту
В Риме председатель парламента и члены делегации встретятся с председателем нижней палаты парламента Италии Лоренцо Фонтаной 07.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-07T14:33+0400
2023-05-07T14:33+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во главе делегации посетит с визитом Мальту и Италию с 7 по 12 мая, сообщает пресс-служба парламента. Председатель парламента встретится со своим мальтийским коллегой и президентом республики, а также с членами комитета по иностранным и европейским делам парламента страны. В Риме председатель парламента и члены делегации встретятся с председателем нижней палаты парламента Италии Лоренцо Фонтаной и вице-президентом сената. Кроме того, намечены встречи с министром по европейским делам Раффаэле Фито и заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Кириелли, а также госсекретарем Святого Престола. Почти как Рим: столицы Грузии и Италии будут сотрудничать по разным направлениям >>Состоятся встречи с членами парламентской группы дружбы Италия-Грузия и представителями грузинской диаспоры. В состав парламентской делегации входят депутаты Николоз Самхарадзе, Мака Бочоришвили, Гиви Миканадзе, Кетеван Туразашвили и руководитель аппарата спикера парламента Леван Махашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, италия, мальта, парламент грузии
Спикер парламента Грузии посетит Италию и Мальту
14:33 07.05.2023 (обновлено: 14:56 07.05.2023)
В Риме председатель парламента и члены делегации встретятся с председателем нижней палаты парламента Италии Лоренцо Фонтаной
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во главе делегации посетит с визитом Мальту и Италию с 7 по 12 мая, сообщает пресс-служба парламента.
Председатель парламента встретится со своим мальтийским коллегой и президентом республики, а также с членами комитета по иностранным и европейским делам парламента страны.
В Риме председатель парламента и члены делегации встретятся с председателем нижней палаты парламента Италии Лоренцо Фонтаной и вице-президентом сената. Кроме того, намечены встречи с министром по европейским делам Раффаэле Фито и заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Кириелли, а также госсекретарем Святого Престола.
Состоятся встречи с членами парламентской группы дружбы Италия-Грузия и представителями грузинской диаспоры.
В состав парламентской делегации входят депутаты Николоз Самхарадзе, Мака Бочоришвили, Гиви Миканадзе, Кетеван Туразашвили и руководитель аппарата спикера парламента Леван Махашвили.