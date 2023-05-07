https://sputnik-georgia.ru/20230507/spiker-parlamenta-gruzii-posetit-italiyu-i-maltu-277423790.html

Спикер парламента Грузии посетит Италию и Мальту

Спикер парламента Грузии посетит Италию и Мальту

В Риме председатель парламента и члены делегации встретятся с председателем нижней палаты парламента Италии Лоренцо Фонтаной 07.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-07T14:33+0400

2023-05-07T14:33+0400

2023-05-07T14:56+0400

политика

грузия

новости

шалва папуашвили

италия

мальта

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22766/46/227664696_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_6ff7b7d82541f7e1129cf4973fedfe76.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во главе делегации посетит с визитом Мальту и Италию с 7 по 12 мая, сообщает пресс-служба парламента. Председатель парламента встретится со своим мальтийским коллегой и президентом республики, а также с членами комитета по иностранным и европейским делам парламента страны. В Риме председатель парламента и члены делегации встретятся с председателем нижней палаты парламента Италии Лоренцо Фонтаной и вице-президентом сената. Кроме того, намечены встречи с министром по европейским делам Раффаэле Фито и заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Кириелли, а также госсекретарем Святого Престола. Почти как Рим: столицы Грузии и Италии будут сотрудничать по разным направлениям >>Состоятся встречи с членами парламентской группы дружбы Италия-Грузия и представителями грузинской диаспоры. В состав парламентской делегации входят депутаты Николоз Самхарадзе, Мака Бочоришвили, Гиви Миканадзе, Кетеван Туразашвили и руководитель аппарата спикера парламента Леван Махашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

италия

мальта

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, шалва папуашвили, италия, мальта, парламент грузии