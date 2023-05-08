https://sputnik-georgia.ru/20230508/apellyatsionnyy-sud-uzhestochil-obvinenie-po-delu-o-rasprave-nad-zhurnalistami-277466366.html

Апелляционный суд ужесточил обвинение по делу о расправе над журналистами

Апелляционный суд ужесточил обвинение по делу о расправе над журналистами

По делу о событиях в центре Тбилиси 5 и 6 июля 2021 года был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T20:31+0400

2023-05-08T20:31+0400

2023-05-08T20:31+0400

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беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд ужесточил обвинение в отношении двух граждан по делу о событиях 5 июля 2021 года, осужденных за физическое насилие в отношении оператора Первого канала Грузии Ильи Твалиашвили. Обвинение представило суду в качестве дополнительных доказательств заключение медицинской экспертизы. По решению судьи Натии Барбакадзе, осужденные по эпизоду с Ильей Твалиашвили приговорены к трем годам лишения свободы каждый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Суд первой инстанции ранее приговорил Георгия Маградзе и Гергия Царуашвили к году и трем месяцам лишения свободы за "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Один из осужденных, Георгий Маградзе, был арестован в зале заседаний, а Георгий Царуашвили будет объявлен в розыск. Апелляционный суд оставил в силе приговор городского суда в отношении еще пяти осужденных по указанному эпизоду. Всего по делу о событиях в центре Тбилиси 5 и 6 июля был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами. Расправа над журналистами в Тбилиси: еще семь человек признаны виновными >>Все началось 5 июля 2021 года, когда планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Акция не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителей СМИ – они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. Не обошлось без инцидентов и 6 июля. В этот день сторонники ЛГБТ-сообщества все же смогли собраться на проспекте Руставели. Полиция выстроила кордон, чтобы участники контракции не добрались до них. Тем не менее стычки все же произошли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский апелляционный суд, беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов